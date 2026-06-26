제로베이스원, 日→美 현지 음반 발매…쉼없는 글로벌 행보

사진제공 = 웨이크원

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 미국, 일본을 연이어 공략하며 글로벌 보폭을 더욱 넓힌다.

제로베이스원은 26일 미국에서 여섯 번째 미니앨범 ‘어센드-(Ascend-)’ 음반을 정식 발매한다. 제로베이스원의 음악 여정을 응축한 앨범으로, 뚜렷해진 정체성 위에 멈추지 않는 도약을 담아냈다. 한국 발매 당시 국내외 차트에서 존재감을 드러낸 바 있다.

이번 앨범은 타깃(TARGET), 반스앤노블(Barnes & Noble), 월마트(Walmart) 등 미국 대형 유통업체에 입점해 글로벌 시장 공략에 나선다. 글로벌 음악 시장에서 꾸준한 성장 곡선을 그리고 있는 만큼 미국 현지 음반 발매를 통해 글로벌 팬덤 확장에 더욱 속도를 낼 계획이다.

제로베이스원은 오는 8월 19일 일본 EP 2집 ‘회귀러브(回帰LOVE)’ 발매를 확정하고 약 10개월 만의 컴백 소식을 알렸다. 타이틀곡 ‘이그지스텐스(イグジステンス)’에는 일본 유명 밴드 오모이노타케 멤버가 참여했다.

미국 현지 음반 발매에 이어 일본 컴백까지 예고하며 전 세계 팬들과 접점을 확대하고 있는 제로베이스원은 5세대 아이콘으로서 앞으로도 글로벌 행보에 박차를 가할 전망이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]