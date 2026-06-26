전역 앞둔 권순우, 2년 만에 윔블던 본선 무대로

사진=대한테니스협회 제공

권순우(202위·국군체육부대)가 2년 만에 윔블던 테니스대회 본선 무대로 향한다.

권순우는 26일 영국 런던의 올잉글랜드클럽에서 열린 윔블던 남자 단식 예선 3회전에서 알레한드로 모로 카나스(233위·스페인)를 3-0(6-4 7-6<8-6> 6-3)으로 꺾었다. 이로써 권순우는 예선 1~3회전을 모두 승리로 장식했다. 128명이 나서는 본선 진출에 성공했다.

권순우가 윔블던 본선에 나서는 것은 2024년 이후 2년 만이다. 메이저 본선 무대로 범위를 넓혀도 2024년 US오픈 이후 약 1년 10개월 만이다. 권순우의 윔블던 최고 성적은 2021년 작성한 본선 2회전 진출이다. 2024년엔 1회전서 탈락의 고배를 마신 바 있다.

흐름이 좋다. 지난 4월 남자프로테니스(ATP) 광주오픈 챌린저 단식에서 정상에 올랐다. 한국 선수로는 처음 우승컵을 들었다. 2024년 1월 이후 2년 3개월 만에 세계랭킹 200위권 안에 들기도 했다. 중국 우시오픈 챌린지까지 제패, 윔블던 예선 출전권을 얻었다.

권순우는 지난해 1월 국군체육부대에 입대했다. 7월 제대를 눈앞에 두고 있다. 이번 윔블던은 권순우가 군인 신분으로 출전하는 마지막 대회다. 어떤 결과를 가져올지 관심이 쏠린다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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