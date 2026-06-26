‘더 스카웃’ 파이널 생방송 D-DAY…마지막 무대가 결과 뒤집는다

드디어 ‘더 스카웃’ 마지막 무대가 펼쳐진다. 누가 ‘다시 태어날 별’의 주인공이 될지 관심을 모으는 가운데 뮤즈들의 파이널 무대 또한 기대를 한몸에 받고 있다.

26일 오후 8시 방송되는 ENA 성장형 음악 프로젝트 ‘THE SCOUT : 다시 태어나는 별’ 8회에서는 대망의 ‘파이널’ 생방송 무대가 펼쳐진다. 마스터 이승철-김재중-웬디-DAY6 Young K(영케이)의 지도를 받으며 성장해온 16인의 뮤즈들은 이날 최고의 기량으로 마지막 무대를 펼친다.

파이널 예고편에는 16인 뮤즈와 최고의 마스터 4인이 완성할 ‘꿈의 무대’가 예고됐다. MC 김성주는 “음악에 탈락은 없다. 선택만 있을 뿐”이라는 이승철 마스터의 말을 인용해 ‘더 스카웃’만의 의미를 되새긴다.

파이널은 ‘마스터 총출동’의 결정판이 된다. 팀전 1위를 이끈 웬디를 비롯해 김재중, 영케이, 이승철까지 네 명의 마스터가 총출동한다. 지금껏 뮤즈들의 든든한 버팀목이 되어 혹독한 훈련과 진심 어린 조언을 아끼지 않은 만큼 파이널 무대 또한 관심이 뜨겁다.

파이널 역시 심사위원 점수도 중요하지만 관객 및 시청자로 이뤄진 국민 스카우터 투표가 순위를 뒤흔든다. 상위권 뮤즈가 굳히기에 성공할지, 혹은 중하위권 뮤즈가 역전 드라마를 써낼지도 초미의 관심사다.



세미 파이널에서 1위를 거머쥔 영케이 팀 진현준은 “파이널 때 춤 연습을 더 많이 해서 ‘세미파이널’ 점수를 넘어보겠다”며 1위 굳히기에 대한 의지를 드러냈다. 아쉽게 2위에 머문 웬디 팀 박민석은 “아직 끝나지 않았다. 9위부터 16위까지의 뮤즈도 파이널에서 충분히 올라갈 수 있으니 모두 응원해 달라”고 당부했다.

제작진은 “이제 단 한 번의 무대만을 남겨두고 있다. 생방송으로 진행되는 ‘파이널’ 무대에서 뮤지션의 꿈을 이루게 될 새로운 별이 탄생하는 순간을 끝까지 지켜봐 달라”고 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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