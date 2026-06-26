듀오, 공식 유튜브 채널 구독자 16만 명 돌파

듀오 유튜브 콘텐츠. 사진=듀오

결혼정보회사 듀오(대표이사 박수경)는 공식 유튜브 채널 구독자 수가 16만 명을 넘어섰다고 26일 밝혔다.

듀오에 따르면 해당 채널은 올해 3월 구독자 15만 명을 기록한 뒤 약 두 달 만에 16만 명을 돌파했으며 6월 기준 구독자 수는 16만 7000여 명이다.

듀오 유튜브 채널은 연애와 결혼을 주제로 한 콘텐츠를 중심으로 운영되고 있다. 대표 콘텐츠로는 2030 세대가 연애를 주제로 의견을 나누는 ‘연애끝장토론’, 30대의 현실적인 이야기를 다룬 ‘어쨌든서른’, 세대별 가치관과 경험을 담은 ‘세대 인터뷰’, ‘다세대 토크쇼’ 등이 있다.

연애와 결혼에 대한 인식이 다양해지면서, 관련 콘텐츠도 정보 전달을 넘어 세대별 경험과 가치관을 함께 다루는 방식으로 확장되고 있다. 듀오는 이러한 흐름에 맞춰 ‘셀소IN듀오’, ‘필링 보이스’ 등 연애와 만남을 소재로 한 다양한 포맷을 선보이고 있다.

셀럽 협업 콘텐츠도 채널 운영의 한 축을 이뤘다. 듀오는 코미디 유튜버 문상훈(빠더너스), 경제 유튜버 슈카월드, 방송인 김대호 등과 협업한 콘텐츠를 공개하며 시청자 접점을 넓혔다.

문상훈이 출연한 ‘소개팅 후기’ 콘텐츠는 약 160만 회 이상의 조회수를 기록했다. 듀오 모델인 배우 이시원이 출연한 인터뷰 콘텐츠에서는 ‘결혼 잘 하는 법’을 주제로 현실적인 조언을 전했다.

기업 유튜브 채널은 브랜드 소개에 머무르지 않고 이용자들이 공감할 수 있는 주제와 포맷을 통해 장기적인 소통 채널로 활용될 수 있다. 듀오는 연애·결혼 관련 고민과 경험을 콘텐츠로 풀어내며 채널 운영을 이어가고 있다.

듀오 관계자는 “많은 분들이 연애와 결혼에 대한 현실적인 고민과 경험을 담은 콘텐츠를 함께 즐기며 공감해 주신 덕분에 꾸준한 성장을 이어갈 수 있었다”며 “앞으로도 듀오만의 전문성을 바탕으로 재미와 정보를 모두 담은 콘텐츠를 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.

한편 듀오 유튜브 콘텐츠는 매주 수요일 오후 5시 공식 채널을 통해 공개된다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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