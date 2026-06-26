글로벌365mc인천병원, 지방줄기세포센터 개소

글로벌365mc인천병원이 지방줄기세포센터를 개소하고 지방줄기세포 기반 의료 서비스 강화에 나섰다고 밝혔다. 센터는 지방줄기세포를 활용한 안티에이징, 컨디션 회복 관리, 지방이식 시술의 생착 환경 개선 등을 중심으로 재생의학 기반 진료 영역을 넓혀갈 계획이다.

지방줄기세포는 지방흡입 등을 통해 채취한 지방 조직에서 분리·정제 과정을 거쳐 얻을 수 있다. 특히 복부와 허벅지 등 지방 축적이 많은 부위는 지방흡입 시 충분한 지방 조직을 확보하기 쉬운 부위로 꼽힌다. 이 때문에 체형 개선을 위한 복부·허벅지 지방흡입 과정에서 채취한 지방을 활용해 지방줄기세포 기반 관리로 연결하는 방식에도 관심이 커지고 있다.

글로벌365mc인천병원 지방줄기세포센터 안재현 대표병원장은 “지방줄기세포는 혈관 형성과 조직 회복에 관여하는 성장인자를 분비하는 것으로 알려져 있다”며 “이러한 특성은 이식된 지방세포가 주변 조직에 적응하고 생착하는 과정과 관련해 연구가 이어지는 배경”이라고 말했다.

◆인천 입지 반영…외국인 의료 서비스 경쟁력 강화

글로벌365mc인천병원은 인천의 지역적 특성도 센터 운영에 반영한다는 계획이다. 인천은 인천국제공항이 위치한 국내 최대 관문 도시로, 외국인 유동 인구가 많고 의료관광 접근성이 높은 지역으로 꼽힌다.

인천시 집계에 따르면 2023년 인천을 찾은 외국인 의료 관광객은 1만4606명으로 전년 대비 84.8% 증가했으며, 전국 외국인 환자 유치 실적 4위를 기록했다. 이 같은 흐름 속에서 안티에이징, 체형 개선, 회복 관리 등을 결합한 의료 서비스에 대한 해외 고객들의 관심도 커지고 있다.

특히 지방줄기세포 기반 시술은 본인의 지방 조직을 활용한다는 점, 안티에이징과 체형 개선 수요를 함께 겨냥할 수 있다는 점에서 의료관광 분야와도 접점이 있다. 복부·허벅지 등 특정 부위의 지방을 줄이면서 채취한 지방 조직을 재생의학 기반 관리에 활용할 수 있다는 점도 차별화된 요소로 꼽힌다.

안재현 병원장은 “지방줄기세포센터는 재생의학 기반 의료 서비스를 통해 고객 개개인의 상태와 목표에 맞는 맞춤형 설계를 제공하는 데 초점을 맞추고 있다”며 “인천이라는 입지적 장점을 바탕으로 국내 고객은 물론 외국인 고객에게도 체계적인 의료 서비스를 제공하겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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