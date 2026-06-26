‘참교육’ 하영, 짧지만 강렬한 존재감…김무열X이성민 각성시킨 비극적 서사

글로벌 흥행 돌풍을 일으키고 있는 '참교육'에서 배우 하영의 존재감이 눈에 띈다.

하영은 지난 5일 공개된 넷플릭스 시리즈 '참교육'에서 교권보호국 감독관 나화진(김무열 분)의 약혼녀이자 교육부 장관 최강석(이성민 분)의 딸인 고등학교 교사 최가윤으로 분했다. 학교 폭력과 교권 추락이라는 무거운 사회적 현실 속, 이상적인 교육자의 신념과 참혹한 비극 사이를 오가는 복합적인 감정선을 빈틈없이 소화하며 극의 몰입도를 한층 끌어올렸다.

'참교육'은 피해자의 편에 서서 학교를 바로잡는 교권보호국의 거침없는 활약을 그린 작품으로 공개 이후 넷플릭스 '글로벌 TOP 10 비영어권 쇼' 1위, 플릭스패트롤 '넷플릭스 글로벌 TV쇼 부문' 1위에 올라 뜨거운 반응을 얻고 있다.

최가윤은 작품 전체 서사의 출발점이 되는 인물로 '노력하면 언젠간 사람이 바뀔 수 있다'는 굳건한 믿음 아래 문제 학생 조규철을 끝까지 품으려 했던 참된 교육자였으나, 그 헌신은 끝내 제자가 휘두른 흉기에 스러지는 비극으로 마무리됐다. 하영은 학생을 향한 따뜻한 눈빛과 포기하지 않는 사명감을 섬세하게 표현하는 한편 죽음을 마주하는 장면에서는 감정의 과잉 없이 담담하게 비극을 전달했다.

최가윤의 죽음은 단순한 극적 장치를 넘어 왜 '교권보호국'이라는 조직이 존재해야 하는가에 대한 서사적 당위성을 강렬하게 완성했다.



하영은 단순한 희생자를 넘어, 공교육 현장의 붕괴 속에서도 끝까지 사명감을 놓지 않았던 이상적인 교사상을 현실감 있게 그려내며 호연을 펼쳤다는 평가를 받는다.



하영은 차기작 넷플릭스 시리즈 '이런 엿 같은 사랑'을 통해 하반기에도 열일을 이어갈 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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