서울바른세상병원 임홍철 명예원장, KJCOS 2026 한일 정형외과 심포지엄서 40년 추적 사례 발표

서울바른세상병원 임홍철 명예원장이 지난 6월 12일부터 13일까지 여수 베네치아 호텔에서 열린 제34차 KJCOS 2026 한일 정형외과 심포지엄에 참석해 특별 증례를 발표했다.

KJCOS 2026은 한국과 일본의 정형외과 전문 의료진이 한자리에 모여 최신 연구 성과와 임상 경험을 공유하는 학술 교류의 장으로 마련됐다. 임홍철 명예원장은 이번 심포지엄에서 ‘Above-the-knee replantation in a child: A case report with a follow-up of 40 years’를 주제로 발표를 진행했다.

이번 발표는 40년 전 교통사고로 무릎 위 허벅지가 절단된 3세 소아 환자의 접합 수술과 이후 40년간의 경과를 추적 관찰한 내용을 담고 있다. 당시에는 수술 성공 여부는 물론 장기적인 기능 회복을 예측하기 어려운 상황이었지만, 수술은 성공적으로 이뤄졌으며 환자는 성장 과정을 거쳐 보조기 없이 보행이 가능한 수준으로 회복해 일상생활을 이어가고 있다.

특히 한 명의 환자를 대상으로 40년에 걸친 장기 추적 관찰 결과를 공유한 이번 증례는 환자와 의료진의 오랜 인연과 의료 기술의 발전 과정을 함께 보여주는 사례로 학회 참석자들의 관심을 모았다.

임홍철 명예원장은 고려대학교 구로병원 교수 및 명예교수를 역임했으며, 무릎 관절 및 재건 수술 분야의 권위자로 알려져 있다. 그동안 국내외 학술대회에 초청돼 다수의 연구 결과와 임상 경험을 발표해 왔으며, 세계 3대 인명사전인 ‘마르퀴즈 후즈 후(Marquis Who’s Who)’에 등재되는 등 학술적 성과를 인정받고 있다.

임홍철 서울바른세상병원 명예원장은 “40년 전 시행한 접합 수술 환자를 수술 직후의 결과 뿐 아니라 수술 후 환자의 삶이 어떻게 변화했는지를 확인하는 것도 중요해서 장기간 추적 관찰해 학술적으로 공유할 수 있었다는 점에서 매우 의미 있는 발표였다”며 “앞으로도 환자 치료 경험을 바탕으로 한 연구와 학술 활동을 지속해 의료 발전에 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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