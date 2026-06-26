서효림, 故 김수미 김치 사업 이어갈까…“엄마 잘 해낼게요”

사진= 서효림 SNS계정

배우 서효림이 고(故) 김수미를 향한 애틋한 마음을 드러냈다.

서효림은 25일 자신의 SNS에 “내가 이렇게 김치를 좋아했었나 싶을 정도로 맛있다”라는 글과 함께 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 서효림이 직접 담근 김치를 맛보는 모습이 담겼다. 배추김치와 열무김치 등 정성스럽게 담근 김치는 먹음직스러운 비주얼로 눈길을 끌었다.

서효림은 이어 “보고 싶다...사무치게 그립다...그 손맛이. 듣고 싶다. 찰지던 그 욕마저도”라며 고인을 향한 그리움을 전했다. 생전 시어머니였던 고(故) 김수미가 김치 사업을 이끌었던 만큼, 해당 일을 이어가기 위한 서효림의 노력도 함께 전해지고 있다.

그는 또 “엄마 잘 해낼게요. 지켜봐 주세요”라며 애틋한 마음을 덧붙였다.

한편 서효림은 2019년 김수미의 아들 정명호 나팔꽃F&B 대표와 결혼해 딸을 두고 있으며, SNS 등을 통해 일상을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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