크래프톤, 배그 국가대항전 ‘PNC 2026’ 개막…올데프→전소미·이승우 등 총출동

크래프톤의 ‘PUBG: 배틀그라운드(PUBG: BATTLEGROUNDS)’ 국제 e스포츠 대회 ‘펍지 네이션스 컵(PUBG Nations Cup) 2026 in Seoul’ 그랜드 파이널이 26일 막을 올렸다.

그랜드 파이널은 오는 28일까지 서울 장충체육관에서 열리며 16개 대표팀이 최종 우승을 놓고 경쟁한다. 디펜딩 챔피언 베트남을 비롯해 대한민국, 중국, 태국, 미국, 독일, 브라질, 인도네시아 등 지난해 성적을 바탕으로 결선에 직행한 8개국과 서바이벌 스테이지를 통과한 8개 팀이 출전한다.

지난 23∼24일 서울 펍지 성수에서 진행된 서바이벌 스테이지에서는 우크라이나, 튀르키예, 덴마크, 아르헨티나, 영국, 필리핀을 포함해 총 8개 팀이 그랜드 파이널 진출을 확정했다. 우크라이나는 안정적인 운영을 바탕으로 상위권을 지켰고, 튀르키예와 덴마크도 결승 무대에 합류했다. 반면 호주와 말레이시아, 노르웨이 등은 탈락했다.

전 세계 정상급 선수들의 맞대결도 관심을 모은다. 대한민국의 ‘헤븐’ 김태성, 베트남의 ‘히마스’, 중국의 ‘릴고스트’, 미국의 ‘쉬림지’ 등 각국 인기 선수들도 출전한다. 영국 역시 2022년 우승 이후 다시 한번 정상 탈환을 노린다.

그랜드 파이널은 총 15개 매치로 진행된다. 전체 경기에서 획득한 킬 포인트와 순위 포인트를 합산해 최종 순위를 가린다. 총상금은 50만 달러 규모다. 여기에 이번 대회 이벤트 패스 및 아이템 판매 수익의 25%가 추가돼 성적에 따라 차등 분배된다.

우승국에는 의류 브랜드 '떠그클럽(Thug Club)'과의 컬래버레이션으로 제작한 'PNC 챔피언스 룩'이 증정되며 챔피언 세리머니에서 해당 의상이 활용될 예정이다.



대회를 맞아 26일에는 그룹 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT)가 하프타임 공연을 펼친다. 28일에는 가수 전소미가 무대에 오른다. 현장에서는 축구선수 이승우와 인플루언서 김블루 등이 함께하는 라이브 프로그램과 팬 사인회, 비트박스, 마술 쇼, 밴드 공연, 스트리트 댄스 등 다양한 행사가 펼쳐진다.

경기는 배틀그라운드 e스포츠 공식 유튜브 채널과 치지직, SOOP 등에서 중계된다. 공식 채널에서 경기를 시청하면 드롭스(Drops) 이벤트에 참여할 수 있으며 시청 시간에 따라 인게임 아이템을 받을 수 있다. 현장에서는 인터미션 이벤트를 통해 관람객 대상 퀴즈를 진행한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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