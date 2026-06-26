2026 DREAM CUP 독립야구대회 개최…KBO리그 출신 42명 참가

사진=KBO 제공

한국야구위원회(KBO)가 ‘2026 KBO DREAM CUP 독립야구대회’를 개최한다.

KBO는 26일부터 29일까지 강원도 횡성 KBO 야구센터에서 KBO DREAM CUP 독립야구대회를 연다. 2023년을 시작으로 올해 4회째를 맞았다. 독립야구팀 소속 선수들의 경기력 향상을 도모하고 더 큰 꿈을 펼칠 수 있는 기회를 마련하기 위한 대회다.

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이번 대회에는 대한야구소프트볼협회(KBSA)에 등록된 독립야구팀 중 가평 웨일스, 고양 PIC, 성남 맥파이스, 수원 파인이그스, 안산 웨이브스, 연천 미라클, 포천 몬스터, 화성 코리요 등 2026년 독립야구단 경기도리그 2라운드 종료 기준 상위 8팀이 참가한다. 8강 토너먼트를 거쳐 최종 우승팀을 가릴 예정이다.

참가 선수는 총 193명이다. 이들 중 강현구(성남 맥파이스, 전 두산), 공민규(포천 몬스터, 전 삼성), 유상빈(연천 미라클, 전 한화) 등 KBO리그 출신 선수 42명이 참가해 수준 높은 경기력을 선보일 것으로 기대된다. 지난해 독립야구단 경기도리그 포지션별 골든글러브 수상자인 가평 웨일스 포수 최율기, 가평 웨일스 내야수 서민규, 권세움, 연천 미라클 내야수 임태윤, 가평 웨일스 외야수 이우녕 등도 눈에 띈다.

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대회 총상금은 약 4300만원 상당이다. 우승팀에게는 트로피와 함께 2,000만원 상당의 야구용품이 주어진다. 준우승팀에게는 트로피와 1000만원 상당의 야구용품이, 공동 3위팀에게는 각 500만원 상당의 야구용품이 지급된다. 개인상 부문에서는 대회 MVP에게 100만원 상당의 야구용품이 수여되며, 우수투수상, 우수타자상, 감독상, 감투상 수상자에게는 각 50만원 상당의 야구용품이 주어진다.

이번 대회는 문화체육관광부, 국민체육진흥공단, 횡성군 및 동아오츠카의 후원으로 진행된다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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