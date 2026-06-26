SOOP, MSI 2026 전 경기 다국어 생중계…온·오프라인 이벤트도 ‘풍성’

SOOP이 오는 28일 개막하는 ‘2026 미드 시즌 인비테이셔널(MSI 2026)’ 전 경기를 다국어로 생중계한다고 26일 밝혔다.

MSI 2026은 라이엇 게임즈가 주최하는 글로벌 리그 오브 레전드(League of Legends) e스포츠 대회다. 전 세계 주요 리그의 대표팀들이 출전해 시즌 중 최강 팀을 가린다.

SOOP은 한국어 중계뿐 아니라 글로벌 팬들을 위해 영어, 중국어 등 다국어로 글로벌 생중계를 진행한다. 중계는 SOOP 웹과 모바일 앱뿐만 아니라 SOOPTV 케이블 채널, 스마트TV 앱 등을 통해 제공된다.

풍성한 이벤트도 마련된다. SOOP은 MSI 기간 온라인 이벤트 페이지를 통해 승부예측에 참여해 완성하는 '미션 빙고', 시청 중 경품을 얻을 수 있는 '드롭스' 등 경기 시청과 연계한 참여형 이벤트를 진행한다. 고양이가 승부를 예측해보는 이색 영상 콘텐츠도 진행된다.

오프라인으로는 7월 3일부터 12일까지 대전 엑스포과학공원 한빛광장에서 열리는 ‘2026 MSI 팬 페스타’에 SOOP 부스를 마련해 다양한 현장 이벤트를 선보인다. SOOP 앱 다운로드 및 회원가입, LCK 방송국 즐겨찾기와 MSI 이벤트 참여 인증을 완료한 유저에게 파트너 구단 포토카드와 MD 등을 제공하고, 스트리머 및 프로게임단과 함께하는 팬 이벤트도 진행할 예정이다.

MSI 개막 전 자체 e스포츠 콘텐츠 ‘크로스 리저널 - LoL’도 선보인다. 크로스 리저널(Cross Regional)은 SOOP에서 활동하는 국내 스트리머와 해외 스트리머, 프로 선수들이 함께 참여하는 글로벌 콘텐츠 시리즈다.

한국 대표팀과 글로벌 대표팀이 함께하는 방식으로 진행되며 한국 팀과 글로벌 팀이 교차하는 크로스 그룹 라운드 로빈 방식으로 운영된다. 각 한국 팀은 글로벌 팀들과 한 차례씩 맞붙어 총 9경기를 선보일 예정이다. 오는 26일 오후 6시부터 5경기, 27일 오후 6시부터 4경기가 이어지며 모든 경기는 단판제(Bo1) 방식으로 진행된다.

SOOP은 “MSI 공식 중계와 온·오프라인 이벤트, ‘크로스 리저널 - SOOP LoL INVITATIONAL’ 등 다양한 LoL 연계 콘텐츠를 통해 팬들이 경기 시청뿐 아니라 여러 방식으로 참여하고 즐길 수 있는 경험을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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