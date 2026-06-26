바이탈플랜트, 주방의 새로운 패러다임 ‘롤팬플러스’ 출시

사진=㈜바이탈플랜트

㈜바이탈플랜트가 자동회전냄비 ‘롤팬’의 또 다른 대한민국 특허 기술을 적용한 신제품 ‘롤팬플러스(ROLLPAN PLUS)’를 새롭게 출시한다고 26일 밝혔다.

업체에 따르면 바이탈플랜트의 ‘롤팬’은 2021년 7월 처음 출시된 이후 신개념 주방용품으로 사랑받았으며 2025년 8월에는 리뉴얼 제품인 ‘롤팬 뉴 오리지널’을 선보였다. 이어 2026년 7월 신제품 ‘롤팬플러스’를 출시하며 제품 라인업을 확대하게 됐다.

‘롤팬플러스’는 기존 ‘롤팬 뉴 오리지널’의 핵심 기술력은 그대로 유지하면서 조리 편의성과 사용성을 개선한 모델이다. 디지털 방식의 2단 속도조절 회전모터를 적용했으며 바이탈플랜트의 특허 기술을 바탕으로 투입구 설계와 외관 디자인도 함께 보완했다.

특히 이번 제품은 사용 환경을 고려한 여러 변화가 반영됐다. 먼저 국내 최초로 1·2단 속도 조절 기능을 탑재해, 음식 종류와 조리 상황에 따라 회전 속도를 조절할 수 있도록 했다. 이를 통해 볶음 요리부터 국물 요리까지 보다 세밀한 조리가 가능하도록 설계했다.

사진=㈜바이탈플랜트

전원 조작 방식도 기존 아날로그 스위치 타입에서 LED 터치 방식의 디지털 타입으로 변경했다. 직관적인 조작이 가능하도록 했으며 주방 공간과 어울릴 수 있도록 세련된 디자인을 적용했다. 전원 방식은 건전지 타입에서 USB-C 충전 방식으로 바뀌었다. 반복적인 건전지 교체 부담을 줄이고 충전 편의성을 높인 것이 특징이다.

또한 손잡이 모터 구동부의 간섭을 없애고 투입구의 개방성을 높였으며 강화유리 뚜껑은 특정 위치에 맞출 필요없이 자유롭게 여닫을 수 있도록 개선되었다. 이로써 식재료를 보다 손쉽게 넣을 수 있고 조리 중 재료를 추가하는 과정에서의 불편을 줄이는 데 초점을 맞췄다. 바이탈플랜트는 이번 제품이 기존 ‘롤팬 뉴 오리지널’ 사용자들의 피드백을 바탕으로 기능과 디자인, 사용성을 전반적으로 보완한 모델이라고 설명했다.

㈜바이탈플랜트 김정현 대표이사는 “롤팬플러스는 기존 롤팬 고객들의 의견을 반영해 조리 편의성과 사용성을 개선하는 데 중점을 둔 제품”이라며 “앞으로도 실제 사용 환경과 생활 방식의 변화를 고려한 혁신적 주방용품을 지속적으로 선보일 예정”이라고 말했다.

바이탈플랜트 ‘롤팬플러스’는 2026년 7월 1일 공식 온라인몰 및 주요 온라인 판매처를 통해 출시될 예정이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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