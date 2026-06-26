다리 저림과 허리 통증, 척추전방전위증 의심해봐야 할 때

허리 통증은 현대인에게 흔하게 나타나는 증상이지만 그 원인은 다양하다. 많은 사람이 허리디스크를 먼저 떠올리지만 척추뼈의 정렬 이상으로 발생하는 척추전방전위증 역시 대표적인 척추질환 중 하나다. 척추전방전위증은 척추의 안정성을 떨어뜨려 허리 통증뿐 아니라 다양한 신경 증상을 유발할 수 있어 조기 진단과 적절한 치료가 중요하다.

척추전방전위증은 위쪽 척추뼈가 아래쪽 척추뼈보다 앞쪽으로 밀려나면서 정상적인 척추 배열이 무너지는 질환이다. 척추가 제 위치를 벗어나면 주변 관절과 인대에 부담이 증가하고 신경이 압박될 수 있으며 이로 인해 통증과 기능 저하가 발생한다. 주로 하부 요추에서 발생하며 특히 제4요추와 제5요추 또는 제5요추와 천추 사이에서 흔하게 나타난다.

발병 원인은 크게 척추분리증과 퇴행성 변화로 구분된다. 척추분리증은 척추 뒤쪽 협부에 결손이 발생해 척추의 구조적 안정성이 떨어진 상태를 말한다. 이로 인해 척추를 지지하는 힘이 약해지면 상부 척추가 앞쪽으로 밀리면서 척추전방전위증으로 진행될 수 있다

김태신 신촌연세병원 신경외과 과장

또한 노화에 따른 퇴행성 변화로 디스크와 후관절, 인대가 약해지면서 척추를 지탱하는 기능이 감소해 발생하기도 한다. 최근에는 운동 부족, 장시간 앉아 있는 생활습관, 비만, 반복적인 허리 사용 등으로 척추에 가해지는 부담이 커지면서 비교적 젊은 연령층에서도 진단 사례가 늘고 있다.

대표적인 증상으로는 허리 통증과 엉덩이 부위 통증, 다리로 뻗치는 방사통이다. 장시간 걷거나 서 있을 때 통증이 심해지는 경우가 많으며 허리를 뒤로 젖히는 동작에서 통증이 악화될 수 있다. 반면 허리를 앞으로 숙이면 증상이 다소 완화되기도 한다. 질환이 진행되면 다리 저림이나 근력 저하, 보행 장애가 나타날 수 있으며 드물게 심한 신경 압박이 발생할 경우 배뇨·배변 기능에 영향을 줄 수 있어 주의가 필요하다.

척추전방전위증은 영상검사를 통해 진단한다. 단순 방사선(X-ray) 검사는 척추 정렬 상태와 전위 정도를 확인하는 데 도움이 되며 신경 압박 여부와 디스크 상태, 척추관협착증 동반 여부 등을 보다 정확하게 평가하기 위해 MRI 검사를 시행할 수 있다.

치료는 증상의 정도와 신경 압박 유무, 척추 불안정성 등을 종합적으로 고려해 결정한다. 초기에는 약물치료, 물리치료, 운동치료, 주사치료 등 보존적 치료를 우선 시행하며 통증 완화와 기능 회복을 도모한다. 그러나 충분한 보존적 치료에도 증상이 호전되지 않거나 신경학적 증상이 악화되는 경우 또는 척추 불안정성이 심한 경우에는 수술적 치료를 고려할 수 있다.

신촌연세병원 신경외과 김태신 과장은 “척추전방전위증은 단순한 허리 통증이 아니라 척추의 안정성이 저하되면서 발생하는 질환”이라며 “증상을 방치할수록 신경 압박이 심해지고 기능 저하로 이어질 수 있는 만큼 정확한 진단을 바탕으로 적절한 시기에 치료를 받는 것이 중요하다”고 말했다.

이어 “평소 바른 자세를 유지하고 적정 체중을 유지하는 것은 물론 척추 주변 근육을 강화하는 운동과 규칙적인 스트레칭을 통해 허리에 가해지는 부담을 줄이는 것이 도움이 된다”며 “반복되는 허리 통증이나 다리 저림이 지속된다면 단순 근육통으로 여기기보다 전문의 진료를 통해 정확한 원인을 확인해 보는 것이 바람직하다”고 조언했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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