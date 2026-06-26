비와이, 김민석 국무총리 논란 속 의미심장 글…“태극기 거꾸로 달지 말라”

사진= 비와이 SN S계정

래퍼 비와이가 김민석 국무총리를 겨냥한 듯한 SNS 게시물로 주목받고 있다.

비와이는 지난 25일 자신의 SNS에 태극기 이미지를 올린 뒤 “태극기 거꾸로 달지 말아라”라는 짧은 문구를 남겼다.

해당 게시물은 김 총리가 지난 23일 베이징 칭화대 면담 일정에서 태극기 배지를 거꾸로 착용한 모습이 공개되며 논란이 된 직후 올라와 관심을 모았다.

이와 관련해 최은석 국민의힘 원내수석대변인은 “국무총리 가슴에 달린 거꾸로 된 대한민국”이라며 “일반인도 아닌 대한민국 국무총리가 해외 공식 일정에서 태극기를 거꾸로 단 모습이 공개됐다는 것 자체가 국가적 망신”이라고 비판한 바 있다.

비와이의 게시물은 특정 인물이나 사건을 직접 언급하지는 않았지만, 시점상 김 총리 관련 논란과 맞물리며 온라인에서 다양한 해석이 이어지고 있다.

한편 비와이는 2014년 싱글 ‘왈츠’로 데뷔했으며, Mnet ‘쇼미더머니5’ 우승으로 이름을 알렸다. 이후 1인 기획사 데자부그룹을 설립했으나 지난달 운영 종료를 알렸다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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