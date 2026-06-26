한국 축구의 현주소…FIFA 랭킹, 25위에서 30위로 추락

사진=뉴시스

‘25위에서 30위로!’

한국 축구대표팀의 국제축구연맹(FIFA) 랭킹이 급 하락했다. 26일 업데이트된 바에 따르면 25위에서 30위로 무려 5계단이나 하락했다. 지난 12일 체코전서 승리한 후 21위까지 올랐으나, 멕시크전에 이어 남아프리카공화국전까지 패하면서 순위가 크게 떨어졌다. 한국의 FIFA 랭킹이 30위권대로 떨어진 건 2021년 12월(33위) 이후 처음이다.

한국은 지난 25일 남아공과의 조별리그 A조 최종전서 0-1로 패했다. 비기기만 해도 32강 토너먼트 진출권을 자력으로 거머쥘 수 있었지만, 시종일관 무기력한 경기력으로 고개를 숙였다. 이렇다 할 위협적인 슈팅조차 시도하지 못하는 모습이었다. 결국 후반 18분 실점을 허용했다. 이날 패배로 한국은 무려 33.03 포인트가 차감됐다.

아시아국가 중 네 번째다. 일본(17위), 이란(21위), 호주(26위) 다음이다. 한국을 상대로 승전고를 울린 남아공은 60위에서 54위로 올라섰다. 한국의 현주소를 볼 수 있는 랭킹이다. 한국은 조별리그를 1승2패(승점 3)로 마무리했다. 이제 다른 조의 경기 결과를 지켜봐야 한다. 12개 조 3위 가운데 상위 8개국 안에 들어야 32강에 진출할 수 있다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]