빌리 츠키, 워터밤 앞두고 파격 서머룩 공개…강렬한 존재감 [스타★샷]

사진= 츠키 SNS계정

그룹 빌리(Billlie) 멤버 츠키가 여름 분위기가 물씬 나는 스타일링을 선보였다.

츠키는 26일 자신의 SNS 계정에 “summer＝me(여름은 나)”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진= 츠키 SNS계정

사진= 츠키 SNS계정

공개된 사진 속 츠키는 밤거리를 배경으로 힙한 여름 스타일링을 완성했다. 핫핑크 컬러의 레이스 포인트 민소매 톱에 네온 라임 컬러 숄더백을 매치해 강렬한 분위기를 자아냈다.

사진= 츠키 SNS계정

사진= 츠키 SNS계정

특히 깊게 파인 가슴라인과 함께 드러난 볼륨감 있는 실루엣, 카메라를 응시하는 몽환적인 눈빛이 어우러지며 성숙한 매력을 더했다.

파격적인 스타일링을 완벽하게 소화한 츠키의 모습에 글로벌 팬들의 관심이 이어지고 있다.

한편 츠키가 속한 빌리는 오는 7월 25일 킨텍스 야외 글로벌 스테이지에서 열리는 ‘워터밤 서울 2026’ 무대에 출연할 예정이다. 이들은 지난해 ‘워터밤 서울 2025’와 ‘워터밤 속초 2025’ 무대에서도 뜨거운 반응을 얻은 바 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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