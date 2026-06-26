안영미, 둘째 아들 출산…“산모·아이 건강, 남편 보살핌 속 안정”

사진 제공=미디어랩시소

방송인 안영미가 건강하게 둘째를 품에 안았다.

26일 소속사 미디어랩시소에 따르면 안영미는 지난 25일 서울 모처 병원에서 둘째 아들을 출산했다.

현재 산모와 아이는 모두 건강한 상태이며 안영미는 남편을 비롯한 가족들의 따뜻한 축하와 보살핌 속에 안정을 취하고 있다고 소속사는 전했다.

소속사 측은 “소중한 새 생명을 맞이한 안영미 씨와 가족들에게 따뜻한 축하와 응원을 부탁드린다”며 “안영미 씨는 충분한 회복을 거친 후 건강한 모습으로 방송에 복귀해 좋은 모습을 보여드릴 예정”이라고 밝혔다.

안영미는 지난 2020년 비연예인 남편과 결혼해 2023년 7월 첫째 아들을 품에 안았다. 이어 올해 둘째 임신 소식을 전하며 많은 이의 축하를 받았던 안영미는 두 자녀의 부모가 되는 기쁨을 맞이했다.

앞서 안영미는 DJ를 맡고 있는 MBC FM4U ‘두 시의 데이트 안영미입니다’의 자리를 잠시 비우고 출산 준비에 들어갔다. 당시 안영미는 “둘째를 낳는다는 것이 아직도 실감이 나질 않는다”라며 “건강하고 씩씩하게 잘 순산하고 돌아오겠다”고 인사를 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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