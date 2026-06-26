“일상 지켜주셔서 감사합니다”… 롯데월드 ‘드림티켓’ 누적 12만명 초청

롯데월드가 6월 호국보훈의 달을 맞아 시민의 생명과 안전을 지키는 소방관과 가족들을 롯데월드 어드벤처로 초청했다.

이번 초청은 롯데월드의 대표 사회공헌 캠페인 ‘드림티켓’의 일환으로 진행됐다. 드림티켓은 평소 테마파크 방문이 쉽지 않은 문화 소외계층과 사회 곳곳에서 헌신하는 이들을 롯데월드 사업장에 초청하는 캠페인이다.

롯데월드는 올해 소방관과 가족들에게 약 1000만원 상당의 드림티켓을 전달했다. 대상자들은 6월 한 달간 롯데월드 어드벤처를 순차적으로 방문한다.

롯데월드에 따르면 드림티켓 캠페인을 통해 2025년 한 해에만 약 1만명이 롯데월드 사업장을 찾았다. 2015년 캠페인 시작 이후 누적 초청 인원은 약 12만명에 달한다.

지난 19일에는 파주 운정119안전센터 소속 김명철 소방위가 가족과 함께 롯데월드 어드벤처를 방문했다. 김 소방위는 10여 년간 소방관으로 근무하며 응급 상황과 재난 현장에서 시민의 생명과 안전을 지켜왔다.

김 소방위 가족에게 롯데월드 어드벤처 방문은 오랜만의 나들이였다. 그는 첫째 아이가 네 살 때 롯데월드 어드벤처를 찾은 뒤 바쁜 근무와 출동 일정으로 다시 방문하기 어려웠다고 전했다. 이날 김 소방위 가족은 롯데월드 대표 캐릭터 로티·로리의 환영을 받으며 입장했다. 가족들은 회전목마 앞에서 기념사진을 남기고 어드벤처 곳곳을 둘러보며 시간을 보냈다.

김 소방위는 “평소 소방 업무와 출동 일정으로 가족과 함께 여가 시간을 보내기 쉽지 않았다”며 “가족에게 충분한 시간을 쏟지 못해 늘 미안한 마음이 있었다”고 말했다. 이어 “출동 현장에서 위험한 상황에 놓인 어린아이들을 마주할 때면 마음이 더 무겁다”며 “지금 돕고 있는 한 사람이 누군가에게는 가장 소중한 가족이라는 생각으로 최선을 다하고 있다”고 전했다.

김 소방위는 병원 응급실 간호사로 근무한 이력을 바탕으로 구급대원으로서 전문성을 쌓아왔다. 최근에는 간호대학원 과정도 병행하고 있으며, 소방청 교육 강사로 활동하며 현장 경험과 노하우를 동료 대원들과 공유하고 있다.

김 소방위는 “이번 기회를 통해 아내와 아이들에게 좋은 추억을 만들 수 있어 뜻깊었다”며 “가족에게 따뜻한 시간을 마련해준 롯데월드 어드벤처에 감사드린다”고 말했다.

한편, 롯데월드는 ‘드림티켓’ 외에도 병원에서 많은 시간을 보내는 환아들을 위해 직접 병원을 방문해 공연을 선보이는 ‘찾아가는 테마파크’, 소아암 어린이들에게 꿈의 무대를 선물하는 ‘드림 스테이지’, 민속박물관 학예사 등 롯데월드의 다양한 직종을 체험할 수 있는 진로체험행사 ‘드림잡’ 등을 통해 테마파크의 특성을 살린 사회공헌활동을 이어가고 있다. 또한 대중교통 이용 독려를 통한 탄소 배출 저감 등 손님과 함께하는 친환경 '그린월드 캠페인'도 펼치고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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