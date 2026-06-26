에콰도르가 독일 잡았다… 홍명보호, 조 3위 경쟁 4위 → 5위

사진=AP/뉴시스

사진=AP/뉴시스

홍명보호가 32강 진출 경쟁에서 한 계단 떨어졌다. E조 에콰도르가 독일을 꺾으면서 한국보다 더 좋은 성적으로 조 3위를 차지했다.

에콰도르는 26일 미국 뉴욕/뉴저지 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 E조 마지막 3차전에서 독일에 2-1 역전승을 거뒀다. 조별리그 승점 4(1승1무1패)를 기록한 에콰도르는 E조 3위를 확정했다. 에콰도르는 이로써 12개 조 3위 팀 가운데 1위로 올라섰다. 반면 한국은 승점 3(1승2패)로 12개 조 3위 팀 중 5위로 밀려났다.

객관적인 전력에서는 FIFA 랭킹 10위의 독일이 에콰도르(23위)에 앞섰다. 실제 독일은 이날 선제골을 뽑으며 앞서 나갔다 경기 시작 2분 만에 플로리안 비르츠의 패스를 받은 레로이 자네가 왼발 슈팅으로 골망을 갈랐다. 하지만 32강 토너먼트 진출을 염원한 에콰도르의 반격은 매서웠다. 불과 7분 만에 동점에 성공했다. 페드로 비테가 시작이었다. 펠릭스 은메차의 공을 가로채 닐손 앙굴로에게 패스했다. 이를 받은 앙굴로가 페널티박스 근처에서 강력한 슈팅으로 골문을 갈랐다.

결국 승부는 후반 32분 에콰도르의 역전골로 마무리됐다. 케빈 로드리게스가 머리로 패스한 공을 곤살로 플라타가 문전에서 밀어 넣으며 승부를 결정지었다.

같은 시각 미국 필라델피아 스타디움에서 열린 같은 조 경기에서는 코트디부아르가 퀴라소를 2-0으로 제압했다. 승점 6(2승1패)이 된 코트디부아르는 독일과 승점이 같아졌지만 승자승 원칙에서 밀렸다. 조 2위로 32강 진출을 확정했다. 코트디부아르가 월드컵 토너먼트에 오른 건 이번이 처음이다. 사상 처음으로 월드컵 무대를 밟은 퀴라소는 승점 1(1무2패)로 대회를 마쳤다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]