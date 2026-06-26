이승윤, 오늘(26일) '0집' 발매…29곡에 담은 10년의 음악적 고민

싱어송라이터 이승윤의 새 앨범이 드디어 베일을 벗는다. 10년간 쌓아온 그의 음악적 고민과 역량을 이번 앨범에서 확인할 수 있을 전망이다.

26일 오후 6시 발매되는 이승윤의 정규 4집 '0집'은 약 10년 전 홀로 작업했던 음악들을 재구성과 재녹음의 과정을 거쳐 새롭게 완성한 앨범이다. 록, 모던록, 포크, 발라드 등 장르를 아우르는 총 29곡이 수록됐다. 세상을 살아가는 사람들의 바람과 공허, 고뇌, 희망, 외침 등 다양한 감정을 깊이 있는 음악으로 풀어냈다.

앨범은 더블 타이틀곡 '무얼 훔치지'와 '뒤척이는 허울' 두 개의 파트로 구성됐다. '무얼 훔치지'는 질문에서 시작된 노래다. 타인의 것을 훔치고 배우며 자아를 형성해 가는 삶을 깊이 있게 담아냈으며, 당연하게 믿어온 가치와 삶의 방식에 대한 고민 끝에 그럼에도 "내가 생각하는 것만큼 세상이 녹슬지 않았구나, 나를 미워하진 않구나"라는 사실을 깨닫는 과정을 이야기한다. 결국 다시 살아내겠다고 다짐하는 이승윤표 묵직한 희망가다.

두 번째 타이틀곡 '뒤척이는 허울'은 이미 낡아버린 규율을 맹신하며 완장질을 하는 세상에 대한 날 선 불만을 표출하고, 강요된 정답에 반기를 드는 '역성'의 메시지를 담아낸 곡이다. 다수의 악기 세션이 빚어내는 풍성한 사운드가 곡의 생동감을 더하며 브릿지부터 소리가 하나의 점(모노)에서 공간(스테레오)으로 점차 확장되는 극적인 청각적 변화로 몰입감을 선사한다.

지난 25일에는 '뒤척이는 허울'의 뮤직비디오 티저를 공개했다. '0집'의 크리에이티브 디렉터이자, 이승윤의 정규 3집 타이틀곡 '역성'의 뮤직비디오를 연출한 호빈 감독이 다시 한번 메가폰을 잡아 영상의 완성도를 높였다. 사람, 악기, 문장, 언어들이 뒤섞인 실험적 연출 속에 홀로 노래를 이어가던 이승윤은 음악을 통해 밴드 멤버들과 이어졌다. 밴드 특유의 거칠지만 감각적인 에너지가 살아 숨 쉬며 깊은 여운과 울림을 남겼다.

'뒤척이는 허울'은 이승윤이 그간 단독 공연과 페스티벌에서만 선보여 정식 발매 요청이 꾸준히 이어져 왔다. 세계적인 애니메이션 감독 정다희가 뮤직비디오 제작에 참여해 따뜻한 스토리텔링을 녹여낸 '무얼 훔치지'와는 또 다른 결을 선보인다.

앨범 발매와 함께 '무얼 훔치지', '뒤척이는 허울' 두 편의 뮤직비디오가 동시 공개된다. 이승윤은 앨범 발매를 기념해 이날 낮 12시 공식 유튜브 채널을 통해 라이브 방송 '0집 대기실'을 진행하며 '0집'에 대한 제작 비화를 전한다.

이승윤은 오는 27일 세종예술의전당에서 열리는 '2026 세종 보헤미안 스테이지'에서 컴백 후 첫 무대를 갖는 데 이어 7월 19일 'SOUNDBERRY FESTA' 26', 8월 1일 '2026 인천펜타포트 락 페스티벌', 8월 23일 인도네시아 '라라라 페스티벌(LaLaLa Festival)' 등에 출격한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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