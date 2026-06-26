체코전서 동성애 혐오 구호 등장… 멕시코 또 벌금 받나

사진=AP/뉴시스

멕시코가 관중의 동성애 혐오 구호로 인해 징계를 받을 위기에 놓였다.

멕시코는 25일 멕시코시티 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 체코와의 조별리그 A조 3차전에서 3-0으로 승리했다. 하지만 마냥 웃을 수 없었다.

25일 AP통신에 따르면 이날 경기에서 체코 골키퍼 마테이 코바르시가 전반 40분 골킥을 준비할 때 관중석에서 동성애 혐오 구호가 나왔다. 멕시코 축구 팬들은 코바르시가 골키퍼가 골킥을 하는 순간 ‘푸토(puto)’라고 외쳤다. 푸토는 스페인어로 남성 성매매 종사자를 의미한다. 동성애 비하 표현으로 쓰인다.

해당 구호는 2004년 멕시코 과달라하라에서 열린 미국과의 올림픽 예선전에서 처음 등장한 것으로 알려져 있다. 골키퍼가 골킥을 찰 때 위협적인 분위기를 조성하기 위해 사용한다.

AP통신에 따르면 이 구호는 2014년 브라질 월드컵에서 번져 나갔다. 당시에는 FIFA가 동성애자를 비하한다는 근거가 없다며 제재하지 않았다. 하지만 논란이 이어지자 FIFA는 이듬해 해당 단어에 약자 혐오의 의미가 담겼며 멕시코축구협회를 꾸준히 징계해왔다. 2018년 러시아 월드컵 때에는 멕시코 관중이 독일과의 조별리그 경기에서 해당 용어를 외쳤다. 멕시코축구협회는 10만 스위스프랑(약 1억9000만원)의 벌금을 냈다. 2022년 카타르 월드컵에서도 같은 문제로 벌금 징계를 받았다. 멕시코는 이번에도 제재를 피하기 어려울 전망이다.

USA투데이는 “심판은 해당 행위가 중단될 때까지 경기를 중단해야 한다”며 “경기 중단 후에도 해당 행위가 계속되면 경기를 멈춰야 한다”며 “하지만 심판은 전반전에 관련 조치를 전혀 취하지 않았다”고 짚었다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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