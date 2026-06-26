조 3위 홍명보호, 아직 희망 있다… 디애슬레틱 “32강행 확률 94%”

손흥민과 옌스 카스트로프가 25일 멕시코 누에보레온주 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 남아공전에서 선제골을 허용한 대한민국 선수들이 아쉬워하고 있다. 사진=뉴시스

“94%”

남아공에 충격패를 당한 홍명보호, 하지만 아직 32강 토너먼트 진출 가능성은 살아있다.

미국 스포츠매체 디애슬레틱은 한국 축구대표팀의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 통과 확률을 94%로 예측했다.

한국은 지난 25일 멕시코 누에보레온주 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 남아공과의 대회 조별리그 A조 최종 3차전에서 0-1로 졌다. 승점 3(1승2패)으로 마감하며 조 3위를 확정했다.

32강 토너먼트행, 아직 열려 있다. 이번 대회는 4개팀으로 묶인 12개 조의 1, 2위가 32강에 직행한다. 이어 조 3위 중 성적이 좋은 상위 8개 팀이 추가로 토너먼트에 합류한다. 조 3위 순위는 승점, 골득실, 다득점, 페어플레이 포인트, FIFA랭킹 순으로 가린다.

아직 D조부터 L조까지 9개 조의 조별리그 3차전이 남아 있다. 다만 승점 3을 확보한 한국에게 유리한 상황이다. 디애슬레틱은 “승점 4 이상을 획득한 3위 팀은 32강 진출이 확정적이다. 승점 3을 획득한 3위 팀도 골득실이 너무 나쁘지만 않으면 진출할 확률이 높다”고 분석했다.

한편 홍명보호는 남아공전을 마친 뒤 베이스캠프가 마련된 멕시코 과달라하라로 복귀했다. 이곳에서 회복 훈련에 전념하면서 조별리그 경기가 끝날 때까지 기다린다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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