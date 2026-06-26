AI가 바라본 ‘음홀대전’… 탑독 프랑스에 반전 꾀하는 노르웨이

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48개국이 펼치는 치열한 승부 속에서 전력, 최근 경기력, 득·실점 추이, 선수 구성 등 수많은 변수가 경기 결과를 좌우한다. 세계비즈앤스포츠월드는 인공지능(AI) 시대를 맞아 월드컵 기간 ‘AI 시뮬레이션’과 ‘AI 매치 재구성’을 통해 주요 경기를 분석한다. 경기 전에는 데이터를 기반으로 승부를 예측하고, 경기 후에는 핵심 장면과 승부처를 재조명한다. 더불어 대회 기간 주목할 만한 ‘빅매치’를 선정해 AI가 읽어낸 승부의 향방과 실제 결과를 차례로 짚어본다

“자연재해급 두 괴물들의 정면충돌.”

프랑스와 노르웨이가 27일 오전 4시 미국 매사추세츠주 폭스버러의 보스턴 스타디움서 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 I조 최종전을 치른다.

두 팀 모두 2연승으로 32강 진출을 확정한 가운데 조 1위 자리를 놓고 맞붙는다. 골득실에서 한 골 앞선 프랑스는 비기기만 해도 선두를 지키지만, 노르웨이는 승리해야 순위를 뒤집을 수 있다.

AI는 프랑스의 우세를 내다봤다. 양 팀의 조별리그 경기 내용과 선수 구성, 최근 흐름을 토대로 약 1만 차례 시뮬레이션한 결과 프랑스의 승리 확률은 65%로 나타났다. 무승부는 20%, 노르웨이 승리는 15%로 산출했다. 가장 유력한 예상 스코어로는 프랑스의 2-1 승리를 꼽았지만, 3-2와 같은 다득점 가능성도 높게 평가했다.

두 팀 모두 공격에 강점이 있다. 프랑스가 1, 2차전 통틀어 6골을 넣었고, 노르웨이는 7골을 터뜨린 게 이를 보여준다. 화력만 놓고 보면 팽팽하지만, AI가 프랑스의 손을 든 가장 큰 이유는 선수층이다.

선발 전력은 물론 후반 교체 카드와 큰 경기 경험까지 따지면 프랑스가 한발 앞선다는 분석이다. 노르웨이는 1998년 이후 28년 만에 월드컵 본선으로 돌아온 만큼 경험에서는 열세다.

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시선은 킬리안 음바페(레알 마드리드)와 엘링 홀란(맨체스터 시티)에게 향한다. 두 선수는 나란히 2경기서 4골을 몰아치며 대회 득점왕 경쟁에 뛰어들었다. 현재 5골을 넣은 아르헨티나의 리오넬 메시(인터 마이애미)에 이은 공동 2위다.

AI는 “음바페가 순간적인 가속으로 수비 라인을 찢는 ‘토네이도’라면, 홀란드는 박스 안에서 수비수를 힘으로 찍어 누르는 ‘쓰나미’에 가깝다”며 “자연재해끼리 충돌하는 듯한 맞대결이 될 것”이라고 짚었다.

메시와 크리스티아누 호날두(알 나스르)의 ‘메호대전’을 이을 차세대 라이벌 구도다. 두 선수의 이름을 딴 ‘음홀대전’이라는 표현도 있을 정도다. 이번엔 월드컵 무대서 조 1위는 물론 득점왕 경쟁에서 한발 앞설 기회까지 걸고 맞선다.

프랑스는 공을 오래 소유하며 측면과 중앙을 번갈아 공략, 상대 수비를 흔들 전망이다. 마이클 올리세(바이에른 뮌헨)와 브래들리 바르콜라, 우스만 뎀벨레(이상 PSG)가 2선에서 폭넓게 움직이고, 음바페가 그 틈을 파고드는 방식이다.

AI는 “음바페를 막기 위해 안쪽으로 좁혀 설수록 더 많은 공간이 열린다”고 짚었다. 음바페 봉쇄에 수비가 쏠리는 순간, 프랑스의 또 다른 공격 루트가 살아날 수 있다는 분석이다.

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홀란에게도 마르틴 외데고르(아스널)라는 든든한 파트너가 있다. 주장 외데고르가 전방으로 빠르게 공을 보내고, 홀란이 프랑스 수비 뒷공간을 파고드는 역습 장면도 그려질 수 있을 터.

이를 주목한 AI는 “외데고르의 왼발을 초반부터 제어하지 못하면 홀란에게 결정적인 기회를 내줄 수 있다”고 경고했다. 프랑스가 점유율 확보를 위해 라인을 올릴수록 홀란이 내달릴 공간도 넓어진다.

예기치 못한 변수도 있다. 디디에 데샹 프랑스 감독이 모친상으로 귀국해 노르웨이전 벤치에 앉지 않는다. 월드컵 통산 16승으로 역대 사령탑 최다승 공동 1위에 오른 그의 용병술을 활용할 수 없다는 점은 적지 않은 공백으로 다가온다.

일단 기 스테판 수석코치가 대신 지휘봉을 잡는다. AI는 “경기가 예상과 다르게 흘러갈 경우 벤치의 대응력이 더욱 중요해질 수 있다”고 봤다.

AI가 점찍은 탑독 프랑스가 우세 전망을 현실로 만들지, 노르웨이가 날카로운 역습으로 예측을 뒤집을지 관심이 쏠린다.

기사의 이해를 돕기 위한 인공지능(AI) 생성 이미지.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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