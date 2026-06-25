손담비, 운동에 푹 빠졌나…“도파민 터지네” 근육통 호소 [스타★샷]

사진= 손담비 SNS 계정

배우 겸 가수 손담비가 꾸준한 운동으로 자기관리에 나선 근황을 공개했다.

손담비는 25일 손담비는 자신의 SNS에 “아... 근육통이 너무 심해요. 4일째 운동 도파민 터지네”라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속 손담비는 침대에 누운 채 카메라를 바라보고 있다. 그레이 컬러의 민소매 상의에 목걸이를 매치해 포인트를 더했다.

특히 자연스럽게 헝클어진 머리와 장난기 어린 표정이 눈길을 끌었다. 편안한 모습 속에서도 맑은 피부와 또렷한 이목구비가 돋보이며 변함없는 미모를 자랑했다.

손담비는 최근 운동에 집중하고 있는 일상을 공유하며 근육통을 호소하면서도 운동에 대한 만족감을 드러냈다.

한편 손담비는 2022년 전 스피드스케이팅 국가대표 이규혁과 결혼했으며, 2025년 딸 해이 양을 출산했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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