혜리, 지수·정호연과 뭉쳤다…“완벽했던 첫 여행” 욕조 인증샷 공개 [스타★샷]

사진= 혜리 SNS 계정

가수 겸 배우 혜리가 블랙핑크 지수, 모델 겸 배우 정호연과 함께한 여행 사진을 공개했다.

혜리는 25일 자신의 SNS에 “완벽했던 우리의 첫 여행”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재헀다.

공개된 사진에는 혜리, 지수, 정호연이 함께 여행을 즐기는 모습이 담겼다. 세 사람은 수영복 차림으로 욕조에 앉아 셀카를 찍는가 하면, 맛있는 음식을 함께 즐기며 여유로운 시간을 보냈다.

사진= 혜리 SNS 계정

사진= 혜리 SNS 계정

또한 한적한 자연 속을 거닐고 차를 마시는 등 편안한 일상을 공유하며 눈길을 끌었다. 특히 생일을 맞은 정호연은 왕관을 쓴 채 환한 미소를 지으며 행복한 시간을 만끽했다.

사진= 혜리 SNS 계정

세 사람은 화려한 무대와 작품 활동 때와는 다른 자연스러운 모습으로 우정을 드러냈다. 혜리와 정호연은 1994년생, 지수는 1995년 1월생으로 평소 절친한 사이로 알려져 있다.

한편 혜리는 차기작으로 ENA 새 월화드라마 ‘그대에게 드림’을 선택했으며, 해당 작품은 오는 7월 13일 첫 방송된다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]