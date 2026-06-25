박봄, AI로 만든 신곡 ‘헤븐’ 발표…계정명에 담긴 이민호?

사진= 박봄 SNS 계정

가수 박봄이 AI를 활용한 자작곡을 공개하며 팬들에게 근황을 전했다.

박봄은 25일 자신의 SNS에 “새로운 곡이 나왔어요 제가 그냥 한번 써봤거든요.. 직접 어렵게 고른거라 좋아해 주세요”라는 글과 함께 신곡을 공개했다.

이날 박봄은 '헤븐(Heaven)'이라는 제목의 곡을 공개했다. 해당 곡은 R&B, 오리지널, 록, 영화음악 등 다양한 버전으로 제작됐으며, AI를 활용해 완성한 자작곡인 것으로 알려졌다.

박봄은 “저는 좋아죽겠어요 지금”이라며 신곡 공개에 대한 설렘과 기대감을 드러냈다.

특히 ‘봄민호(bomminho012)’라는 계정명이 눈길을 끌었다. 이는 평소 박봄이 팬심을 드러내 온 배우 이민호의 이름과 자신의 이름을 조합한 것으로 보인다.

한편 박봄은 지난해 건강상의 이유로 활동을 중단한 바 있다. 이후 SNS를 통해 팬들과 소통을 이어오고 있으며, 이번 신곡 공개로 오랜만에 음악 활동 소식을 전했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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