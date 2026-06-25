열도 달군 아이브…다시 찾은 도쿄돔서 ‘쇼 왓 아이 엠’

그룹 아이브가 도쿄돔에 재입성해 열도를 홀렸다.

아이브는 지난 24일 일본 도쿄돔에서 두 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM)'을 개최했다. 첫 월드 투어의 앙코르 공연으로 약 9만 5천 명의 관객과 호흡했던 도쿄돔에 두 번째 월드 투어로 다시 돌아왔다.

현지 관심도 뜨거웠다. 아이브의 도쿄돔 공연 소식은 일본 5대 스포츠지릐 지면 1면을 일제히 장식했다. 일본을 대표하는 주요 스포츠지들이 아이브의 두 번째 도쿄돔 입성을 비중 있게 조명하면서 현지에서의 막강한 화제성과 위상을 실감하게 했다.

아이브에게 이번 도쿄돔 공연이 갖는 의미는 남다르다. 이들은 지난 4월 일본 교세라돔 오사카 첫 입성에서 2회차 전석 매진과 시야 제한석 추가 개방을 이끌며 양일간 약 9만 명의 관객을 동원했다. 이어 다시 도쿄돔 무대에 오르며 일본 양대 돔을 잇는 행보를 완성했다. 불과 두 달여 만에 돔 규모의 수만 관객을 잇달아 운집하며 일본 내 탄탄한 입지와 막강한 관객 동원력을 보여줬다.

시작부터 웅장했다. 거대 스크린을 통해 송출된 오프닝 VCR에 이어 강렬하고 묵직한 라이브 밴드 사운드가 도쿄돔에 울려 퍼졌고, 아이브가 서서히 실루엣을 드러냈다. '갓챠(GOTCHA)'로 화려하게 포문을 연 아이브는 흔들림 없는 라이브와 파워풀한 군무를 선보였다.

이어 '엑스오엑스지(XOXZ)', '배디(Baddie)', '아이스 퀸(Ice Queen)', '블랙홀(BLACKHOLE)', 'TKO', '홀리 몰리(Holy Moly)', '마이 새티스팩션(My Satisfaction)'까지 쉴 틈 없이 휘몰아치는 에너지로 '공연 강자'의 진면목을 보여줬다.

여섯 멤버의 뚜렷한 개성과 실력이 돋보인 솔로 무대도 압권이었다. 장원영의 세련된 무대 매너가 빛난 '에잇(8)'을 비롯해 레이의 사랑스러운 음색이 돋보인 '인 유어 하트(In Your Heart)', 리즈의 폭발적인 가창력으로 도쿄돔을 가득 채운 '언리얼(Unreal)', 가을의 몽환적인 퍼포먼스가 빛난 '오드(Odd)', 이서의 다채로운 소화력을 증명한 '슈퍼 아이시(Super ICY)', 안유진의 카리스마가 돋보인 '포스(Force)'까지 이어졌다.

다시 한자리에 모인 아이브는 가을이 안무 창작에 참여한 '삐빅(♥beats)'으로 공연의 분위기를 과감하게 전환했다. 이어 '와우(WOW)'와 '플루(FLU)'로 특유의 키치하고 경쾌한 매력을 펼쳤다.

후반부로 접어들수록 공연의 열기는 더욱 치솟았다. 아이브는 '애티튜드(ATTITUDE)'를 비롯해 대표곡 '러브 다이브(LOVE DIVE)'의 일본어 버전과 '레블 하트(REBEL HEART)', '아이 엠(I AM)', '뱅뱅(BANG BANG)'으로 본 공연의 대미를 장식하며 마지막까지 폭발적인 에너지를 쏟아냈다.

관객들의 앙코르 연호에 다시 무대에 오른 아이브는 '와일드 버드(Wild Bird)'를 부르며 객석과 더욱 가까이 호흡했다. 이어 정규 2집 수록곡 '파이어웍스(Fireworks)'로 청량하면서도 벅찬 에너지를 전하며 도쿄돔의 밤을 화려하게 수놓았다.

아이브는 2022년 일본 정식 데뷔 강력한 영향력을 자랑하는 K팝 아티스트로 자리매김했다. 첫 월드 투어 당시 평일임에도 도쿄돔 전석 매진을 이끌어낸 데 이어 올해 교세라돔 공연 전석 매진과 도쿄돔 평일 공연 전석 매진을 모두 기록한 것도 이례적이다.

음반 성과도 돋보인다. 'LUCID DREAM'은 발매 후 오리콘 주간 합산 앨범 랭킹 1위에 오르며 팀 통산 세 번째 정상 기록을 세웠다.

교세라돔에 이어 도쿄돔까지 아이브의의 색깔로 가득 채운 이들은 이제 북미를 비롯한 더 넓은 글로벌 무대로 이어간다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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