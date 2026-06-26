버블몬 신종호 대표, “기획부터 생산까지 직접 운영하는 체계로 시장 대응”

​이미지=몬스주식회사

몬스주식회사의 브랜드 버블몬이 2019년 국내 시장에 제품을 선보인 이후 자사 공장을 통한 자체 생산 시스템을 기반으로 사업을 운영하고 있다고 밝혔다. 신종호 대표를 만나 브랜드의 운영 원칙과 앞으로의 방향성에 대해 들었다.

Q. 기업 및 주력 사업에 대해 소개 부탁드린다.

A. 당사는 2019년부터 국내 사업을 주력으로 운영해 온 업계 선도기업이다. 자사 공장을 통한 자체 생산 시스템과 제품 개발 역량을 핵심 경쟁력으로 제품 기획부터 개발, 생산, 품질 관리까지 전 과정을 직접 운영하고 있다.

Q. 브랜드를 운영하며 중요하게 생각하는 부분과 꾸준히 유지하려는 원칙이 있다면?

A. 국내 소비자의 성향과 시장 트렌드를 면밀히 반영한 제품 개발을 가장 중요하게 생각 한다. 그중에서도 가장 중요하게 생각하는 원칙은 품질 우선이다. 아무리 시장 변화가 빠르더라도 당사만의 제품 경험은 변함없이 유지되어야 한다고 생각하며, 소비자가 언제나 동일한 품질과 만족도를 경험할 수 있도록 완성도와 안정성 확보에 지속적으로 집중하고 있다.

Q. 현재 업계 흐름과 최근 시장에서 중요성이 커지고 있다고 느끼는 부분이 있다면.

A. 현재 시장은 빠르게 변화하는 성장 단계에 있다고 생각한다. 정책 변화와 규제 환경, 대형 기업들의 시장 진입 등 다양한 변수와 리스크가 존재하지만 시장 자체의 성장 가능성은 여전히 높다고 판단하고 있다. 이런 가운데 제품 차별화와 품질 안정성의 중요성이 더욱 커지고 있다고 생각하며, 소비자들은 단순한 제품보다 신뢰할 수 있는 브랜드와 일관된 제품 경험을 중요하게 여기고 있다.

Q. 사업을 운영하며 이전과 달라졌다고 느끼는 점과 브랜드가 추구하는 방향성에 대해 말씀해 달라.

A. 이전에는 시장 성장 속도에 맞춰 제품을 공급하는 것이 중요했다면, 현재는 소비자들이 제품의 완성도와 브랜드 신뢰성을 더욱 중요하게 생각하고 있다고 느끼고 있다. 이에 당사도 단순한 판매 확대보다 제품 경쟁력 강화와 당사만의 차별화된 특징을 일관되게 유지하는 데 방향성을 두고, 브랜드 고유의 정체성과 제품 경험을 지속적으로 제공하는 데 집중하고 있다.

Q. 소비자들이 브랜드를 찾는 이유와 앞으로의 계획이 있다면.

A. 소비자들이 버블몬을 찾는 가장 큰 이유는 신뢰성과 친숙함이라고 생각한다. 당사는 일찍이 해당 제품을 시장에 선보이며 시장을 선도해 왔고, 오랜 기간 소비자들과 함께하며 브랜드에 대한 신뢰를 쌓아왔다. 앞으로도 제품의 완성도와 브랜드 가치를 높이는 데 집중하며, 당사만의 특징과 소비자들이 익숙하게 느끼는 브랜드 경험을 일관되게 유지해 나가고자 한다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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