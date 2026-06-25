“악의적 비방, 어떠한 선처·합의 없이” 설영우, 남아공전 종료 후 악플 강경 대응 예고

[과달루페(멕시코)=뉴시스] 김명년 기자 = 24일(현지 시간) 멕시코 누에보레온주 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 대한민국과 남아프리카공화국의 경기에서 0-1 패배를 한 대한민국 설영우가 그라운드에 주저앉아 있다. 2026.06.25. kmn@newsis.com

한국 축구대표팀 윙백 설영우(즈베즈다)가 악성 댓글에 대한 강경 대응에 나섰다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 25일 몬테레이 스타디움에서 열린 남아공과의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 A조 조별리그 최종전에서 0-1로 패했다.

경기 종료 약 1시간 뒤 설영우 측은 공식 SNS 계정을 통해 악성 댓글에 대한 법적 대응 의지를 밝혔다. “최근 일부 댓글 및 메시지 중에는 욕설, 인신공격, 명예훼손, 허위사실 유포 등 건전한 의견 표현의 범위를 명백히 벗어난 사례들이 확인되고 있다”며 “이러한 행위는 어떠한 경우에도 정당화될 수 없으며, 선수 개인뿐 아니라 가족과 주변인들에게도 심각한 피해를 초래할 수 있다”고 말했다.

[과달루페(멕시코)=뉴시스] 전신 기자 = 24일(현지 시간) 멕시코 누에보레온주 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 대한민국과 남아프리카공화국의 경기에서 0-1로 패한 대한민국 설영우가 아쉬워하고 있다. 2026.06.25. photo1006@newsis.com

실제로 월드컵 기간 설영우의 SNS 댓글엔 ‘빠져라’ 등 욕설과 인신공격이 쏟아졌다. 도 넘은 비난은 물론 설영우 SNS뿐만이 아니다. 다른 일부 선수들의 SNS에도 악플들이 계속 이어지고 있다. 설영우 측은 “현재 관련 게시물 및 댓글을 지속적으로 모니터링하고 있다”며 “악의적인 비방을 포함한 위법 행위에 대해서는 어떠한 선처나 합의 없이 강경하게 대응할 예정”이라고 했다.

사진=AP/뉴시스

다만 비난은 더 거세지고 있는 분위기다. 한국은 이날 남아공전에서 패배하면서 A조 3위, 32강 자력 진출에 실패했다. 이번 월드컵이 48개국 참가로 늘어나 조 3위 8개 팀도 32강에 진출할 수 있어 희망은 있다. 한국의 32강 진출 여부는 다른 조 경기 결과에 따라 정해진다. 하지만 과정과 결과 모두 아쉬웠던 점과 더불어, 경기 패배 후 1시간 뒤에 공지가 올라왔다는 점에서 일부 축구 팬들은 또 분노를 표하고 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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