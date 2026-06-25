박미선, 유방암 투병 후 밝은 근황…마당서 여유 만끽 “행복한 날씨” [스타★샷]

사진= 박미선 SNS 계정

코미디언 박미선이 환한 미소와 함께 근황을 공개했다.

박미선은 25일 자신의 SNS에 “행복한 날씨, 마당에 빨래 널기 좋은 날”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진= 박미선 SNS 계정

사진= 박미선 SNS 계정

공개된 사진에는 넓은 잔디 마당에서 한가로운 시간을 보내는 박미선의 모습이 담겼다. 흰색 티셔츠와 편안한 바지 차림의 박미선은 두 팔을 활짝 벌린 채 환한 미소를 지으며 밝은 에너지를 전했다.

또 다른 사진에서는 빨랫줄에 옷을 널며 소소한 일상을 즐기는 모습도 공개했다. 브이 포즈를 취하거나 자연을 배경으로 여유를 만끽하는 모습에서 편안한 분위기가 느껴졌다.

한편 박미선은 지난해 유방암 투병 사실을 알린 바 있다. 최근에는 남편 이봉원과 함께 MBN 예능 ‘남의 집 귀한 가족’에 출연하며 시청자들과 만나고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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