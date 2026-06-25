박미선, 유방암 투병 후 밝은 근황…마당서 여유 만끽 “행복한 날씨” [스타★샷]

코미디언 박미선이 환한 미소와 함께 근황을 공개했다.
박미선은 25일 자신의 SNS에 “행복한 날씨, 마당에 빨래 널기 좋은 날”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진에는 넓은 잔디 마당에서 한가로운 시간을 보내는 박미선의 모습이 담겼다. 흰색 티셔츠와 편안한 바지 차림의 박미선은 두 팔을 활짝 벌린 채 환한 미소를 지으며 밝은 에너지를 전했다.
또 다른 사진에서는 빨랫줄에 옷을 널며 소소한 일상을 즐기는 모습도 공개했다. 브이 포즈를 취하거나 자연을 배경으로 여유를 만끽하는 모습에서 편안한 분위기가 느껴졌다.
한편 박미선은 지난해 유방암 투병 사실을 알린 바 있다. 최근에는 남편 이봉원과 함께 MBN 예능 ‘남의 집 귀한 가족’에 출연하며 시청자들과 만나고 있다.
한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com
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