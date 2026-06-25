액션 판타지 '미녀 데몬 킬러', 25일 TVING 공개

아틸라 코로시(Attila Korosi) 감독이 연출하고 한지연, 아니타 코로시, 조셉 김이 출연한 액션 판타지 영화 '미녀 데몬 킬러(DEMON DANCER: SUA/NARA)'가 25일 티빙(TVING)을 통해 스트리밍 서비스를 시작한다. 한국에서 촬영된 이 작품은 관객들의 꾸준한 관심 속에서 2026년 독립영화 시장에서 의미 있는 행보를 이어가고 있다.

대형 스튜디오와 프랜차이즈 작품들이 시장을 주도하는 영화 산업에서 독립영화가 경쟁력을 갖추기란 쉽지 않다. 미녀 데몬 킬러는 액션, 판타지, 호러, 무술 요소를 결합한 장르 영화다. 이는 국내 시장에서 여러 대형 해외 작품들과 나란히 관객의 선택을 받으며 독창적인 장르 스토리텔링의 가능성을 보여주고 있다.

영화는 복수를 위해 싸우는 발레리나의 이야기를 그린다. 주인공 수아가 처참하게 폭행당한 채 죽음 직전에 놓인 장면으로 시작되며, 이후 플래시백을 통해 그녀가 어떻게 그 상황에 이르게 됐는지를 차례로 풀어나가는 방식으로 서사가 전개된다. 장르적 긴장감과 감정적 서사를 함께 담아낸 구성으로, 단순한 액션물의 틀을 넘어선 작품이라는 평을 받고 있다.

업계에서는 “최근 영화 산업에서는 1000억 원이 넘는 제작비를 투입한 대형 작품들조차 수익 회수에 어려움을 겪는 사례가 늘고 있다”고 말한다.

이러한 흐름 속에서 '미녀 데몬 킬러'의 사례는 독창적인 아이디어와 명확한 장르 정체성을 갖춘 저예산 독립영화가 상업적 가능성을 충분히 지닐 수 있다는 점을 보여준다는 점에서 눈여겨볼 만하다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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