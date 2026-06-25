혈압·혈당·콜레스테롤 모두 전단계땐 심혈관질환 빨간불

30대라도 혈압·혈당·콜레스테롤 수치가 모두 ‘전단계’에 해당하면 장기적으로 심근경색과 뇌졸중 위험이 높아진다는 국내 연구 결과가 나왔다. 아직 고혈압이나 당뇨병, 이상지질혈증으로 진단받은 상태가 아니더라도 세 가지 위험 신호가 겹치면 심뇌혈관질환 예방에 적극적으로 나서야 한다는 의미다.



천대영 한림대학교동탄성심병원 순환기내과 교수·이민우 한림대학교성심병원 신경과 교수, 이진화·이연정 한림대학교동탄성심병원 순환기내과 교수 연구팀은 전국 규모 코호트 연구를 통해 이같은 결과를 확인했다.

천대영. 한림대학교동탄성심병원 교수

이민우. 한림대학교 성심병원 교수

이진화. 한림대학교동탄성심병원 교수

연구팀은 2009년 국가건강검진에 참여한 30~39세 한국인 174만명 중 기존에 고혈압·당뇨병·이상지질혈증이나 심근경색·뇌졸중이 없었던 사람을 대상으로 분석했다. 이 가운데 고혈압 전단계, 당뇨병 전단계, 경계성 이상지질혈증이 모두 있는 4만4553명과 세 가지 전단계가 모두 없는 정상군 45만2763명을 비교했다.



이번 연구에서 고혈압 전단계는 수축기혈압 120~139㎜Hg 또는 이완기혈압 70~89㎜Hg, 당뇨병 전단계는 공복혈당 100~125㎎/㎗, 경계성 이상지질혈증은 LDL 콜레스테롤 130~159㎎/㎗로 정의했다.



연구팀은 평균 14.2년 동안 대상자를 추적 관찰하며 심근경색, 뇌졸중, 심혈관 사망 발생을 분석했다. 그 결과 세 가지 전단계가 모두 있는 ‘복합 전단계군’은 정상군보다 주요 심혈관질환 발생률이 2배 높았다. 나이, 성별, 체질량지수, 흡연, 음주 등 여러 요인을 보정한 뒤에도 심혈관질환 발생 위험은 23% 높은 것으로 나타났다.



질환별로는 심근경색 위험이 18%, 뇌졸중 위험이 35% 높았다. 심근경색과 뇌졸중 발생 증가가 전체 심혈관질환 위험 상승을 이끈 셈이다. 반면 전체 사망률과 심혈관 사망률에서는 통계적으로 유의한 차이가 확인되지 않았다.



하위 분석에서도 위험 증가는 대체로 일관됐다. 체질량지수, 흡연·음주 여부, 운동 습관, 지질 수치 수준과 관계없이 세 가지 전단계가 동시에 있는 경우 심혈관질환 위험이 높게 나타났다.



이진화 교수는 “30대라도 혈압, 혈당, 콜레스테롤이 모두 전단계 수준으로 올라가 있으면 장기적으로 심근경색과 뇌졸중 위험이 증가한다는 점을 확인했다”며 “이들은 증상이 없고 병명 진단도 받지 않은 상태여서 방치되기 쉽지만, 장기적인 관점에서는 결코 안전지대가 아니다”라고 강조했다.



천대영 교수는 “죽상경화성 심혈관질환은 대사적·혈역학적 원인으로 수십 년 전부터 혈관 손상이 시작돼 평생의 심혈관 위험을 높이고 무증상 동맥경화증 발달을 가속화한다”며 “이번 연구는 단기 10년 위험도 평가에서 저위험군으로 분류되는 30대라도 장기간의 심뇌혈관 위험이 과소평가될 수 있음을 보여준다”고 말했다.



이민우 교수는 “전단계 대사 이상이 겹쳐 있는 젊은 층을 고위험 후보군으로 인식하고 촘촘한 추적 관찰과 맞춤형 생활습관 중재를 적용할 필요가 있다”고 덧붙였다.



이번 연구 결과는 유럽심장학회 예방심장학 공식 학술지이자 SCIE급 국제학술지인 ‘유럽예방심장학저널(European Journal of Preventive Cardiology)’ 온라인판에 게재됐다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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