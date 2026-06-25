‘통산 2055승’ 문세영 기수, 조교사로 제2의 인생

한국마사회는 오는 27일 경기도 과천시 렛츠런파크 서울에서 ‘경마 황태자’ 문세영 기수의 은퇴를 기념하는 행사 ‘See you Again 문세영’을 개최한다고 밝혔다.



문 기수는 지난달 3일 코리안더비를 끝으로 26년간의 현역 생활을 마무리했다. 지난해 12월 경주 도중 발생한 낙마 사고로 흉추 골절 부상을 입은 뒤 치료와 재활을 거쳐 명예로운 은퇴를 결정했다.

문세영 기수가 정든 경주마에서 내려와 조교사로 제2의 인생을 시작한다. 문 기수가 지난해 3월29일 2000승을 달성한 직후 모습. 한국마사회 제공

이번 행사는 곧바로 조교사 전직을 준비 중인 그가 기수로서 팬들과 직접 마주하는 마지막 공식 무대다.



문 기수는 2001년 7월 데뷔 이후 통산 9615전에 출전해 2055승(2위 1543회, 3위 1168회)을 거뒀다. 이는 역대 최다승 기록을 보유한 박태종 기수(2249승)에 이은 한국경마 역대 두 번째 기록이다.



최우수 기수에 통산 10회나 선정됐고, 한국경마 영예의 전당에도 이름을 올리며 명실상부 당대 최고의 기수로 군림했다.



대상경주에서 더 빛났다. 통산 48회의 대상경주 우승을 거뒀다. 특히 2022년 코리아 스프린트에서 막판 역전 우승을 이끌며 한국 기수 최초로 국제등급 대상경주(IG3) 우승자로 이름을 올렸다.



이번 행사는 27일 오후 2시30분부터 경주로와 시상대, 놀라운지 등 렛츠런파크 서울 곳곳에서 진행된다.



먼저 같은 날 서울 5경주(오후 2시25분 출발)는 ‘경마 황태자 문세영 은퇴 기념경주’로 명명돼 그의 발자취를 기린다. 이어 문세영 기수가 기수복색을 갖춰 입고 직선주로를 왕복하는 기승 퍼레이드가 펼쳐진다.



퍼레이드를 마친 뒤에는 야외 시상대에서 은퇴식이 열려 기념경주 우승 기수에게 채찍과 꽃다발을 직접 전달한다. 오후 3시 30분부터는 놀라운지에서 팬미팅이 진행된다.



한편 28일에는 한국경마 현장을 오랜 기간 지켜온 은퇴 조교사 4인을 위한 행사도 열린다. 서울 2경주 종료 후 관람대 앞 야외 시상대에서 박종곤·우창구·홍대유·최봉주 조교사에게 공로패와 꽃다발, 순금 황금마패를 전달하며 그간의 노고에 감사를 표한다.



박종곤 조교사(1조)는 1997년 데뷔 이후 통산 654승을 거뒀으며, 2022년 대통령배(GⅠ) 우승마 ‘라온퍼스트’를 비롯해 대상경주에서만 28회 우승하는 등 네 명 중 가장 화려한 기록을 남겼다. 우창구 조교사(5조)는 2008년 데뷔해 416승을 기록했고, 2016년 서울마주협회장배(GⅢ, 우승마 해마루) 등 대상경주 9회 우승을 일궈냈다.



홍대유 조교사(6조)는 481승의 기록과 함께 남다른 이력을 지녔다. 기수 시절이던 1989년 ‘차돌’과 함께 그랑프리를 제패한 데 이어, 조교사로 전향한 뒤인 2007년에도 그랑프리(GⅠ, 우승마 밸리브리) 정상에 오르며 기수와 조교사로 모두 한국경마 최고 권위의 대회를 우승한 보기 드문 주인공이 됐다.



최봉주 조교사(16조)는 2007년 데뷔 이후 271승을 기록했으며, 2008년 KRA컵 클래식(GⅢ, 우승마 플라이퀸) 등 대상경주 2회 우승을 거뒀다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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