베이비몬스터, 억 소리 나네…신곡 ‘SUGAR HONEY ICE TEA’ 뮤비 1억 뷰 돌파

그룹 베이비몬스터가 새 디지털 싱글 뮤직비디오로 다시 한번 억대 조회수를 기록했다.

25일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면, 베이비몬스터의 디지털 싱글 ‘SUGAR HONEY ICE TEA’ 뮤직비디오는 이날 오후 1시 42분쯤 유튜브 조회수 1억 회를 넘어섰다. 지난 8일 0시 음원이 공개된 지 약 17일 만에 거둔 성과다. 해당 뮤직비디오는 공개 직후 유튜브 월드와이드 트렌딩 1위 및 글로벌 유튜브 일간 인기 뮤직비디오 차트 1위를 기록한 바 있으며, 안무 연출이 담긴 퍼포먼스 비디오 역시 현재 6000만 뷰를 넘어섰다.

‘SUGAR HONEY ICE TEA’ 뮤직비디오는 주변의 가십에 흔들리지 않고 당당하게 나아가는 멤버들의 모습을 유쾌한 연출로 그려냈다. 오피스와 티룸 등 이색적인 세트 디자인과 다채로운 스타일링을 선보였으며, 멤버들의 보컬과 래핑을 통해 곡이 가진 특유의 쿨한 에너지를 시각화했다는 평을 받는다.

이번 기록을 통해 베이비몬스터는 채널 통산 1억 뷰 이상의 영상을 총 17편 보유하게 됐다. 이들의 공식 채널 구독자 수는 데뷔일 기준 2년 2개월 만에 1200만 명을 돌파하며 K팝 걸그룹 최단기간 기록을 세웠으며, 현재는 1240만 명을 기록 중이다. 채널 내 전체 콘텐츠의 누적 조회수는 90억 회를 초과했다.

한편, 베이비몬스터는 오는 26일부터 28일까지 사흘간 서울 잠실 실내체육관에서 ‘2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [춤 (CHOOM)] IN SEOUL’을 개최하고 두 번째 월드투어 일정에 돌입한다. 이번 투어는 현재까지 총 18개 도시, 29회 공연이 확정되었으며, 향후 유럽과 북미, 남미 지역의 세부 공연 일정을 순차적으로 추가 공개할 계획이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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