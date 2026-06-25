카카오T 화면 속 댕댕이 쓰다듬으면… 유기동물 후원금 쌓인댕

카카오T펫과 러쉬코리아가 함께하는 유기동물 후원 캠페인 이미지. 카카오모빌리티 제공

스마트폰 화면 속 강아지를 쓰다듬으면 유기동물을 위한 기부금이 쌓인다. 카카오모빌리티의 반려동물 전용 이동 서비스 ‘카카오T 펫’이 핸드메이드 화장품 브랜드 러쉬코리아와 손잡고 펼치는 캠페인이다.

25일 카카오모빌리티는 러쉬코리아와 함께 유기동물 보호를 위한 기부금 조성 및 올바른 반려 문화 확산에 힘을 모은다고 밝혔다.

오는 8월1일까지 이어지는 이번 캠페인은 카카오T 앱 내 공지/이벤트 페이지에서 '유기동물을 위한 동행 with LUSH' 게시글에서 참여 가능하다. 해당 페이지를 방문해 회원가입을 한 뒤 화면 속 강아지를 쓰다듬는 미션을 완료하면 인당 1000원의 기부금이 자동 적립된다.

목표 금액은 3000만원이며 기부금 전액은 카카오모빌리티가 부담한다. 이는 유기동물 구조 및 보호센터인 '포캣멍센터'와 '비글구조네트워크'로 전달돼 구조동물의 보호 및 환경 개선에 사용될 예정이다. 아울러 캠페인을 통해 포캣멍센터 및 비글구조네트워크의 보호동물을 입양하면 러쉬가 보호자와 동물을 위한 선물도 제공한다.

카카오모빌리티 측은 “이번 캠페인은 반려인과 반려동물의 안전하고 편안한 이동을 책임지는 카카오T 펫과 '동물·자연·사람의 조화로운 상생'을 추구하는 러쉬코리아가 유기동물 보호를 실천하는 공동 프로젝트”라고 설명했다.

양사는 카카오 T·카카오내비 앱, 대중교통 광고, 러쉬의 온·오프라인 채널 등의 홍보 인프라를 적극 활용해 캠페인 참여를 독려한다는 계획이다.

올바른 반려 문화를 확산하는 콘텐츠도 준비됐다. 캠페인 페이지를 통해 공개된 ‘올바른 동행 수칙’에는 반려동물의 불안감을 덜어주는 보호자 동석법, 반려동물 성향에 맞춘 운행 속도 조절, 전용 시트 활용법 등이 담겼다.

카카오모빌리티 관계자는 “앞으로도 다양한 서비스를 기반으로 일상에서 쉽게 참여할 수 있는 사회공헌 활동을 지속하겠다”고 말했다.

한편 카카오T 펫은 서울·인천·경기 전역에서 운영 중이다. 앱을 통해 탑승 30분 전까지 차량을 예약할 수 있으며, 왕복 이동 시 유용한 시간대절 서비스도 제공한다. 특히 이동 서비스 전용 펫 상해보험을 통해 운행 중 사고 발생 시 반려동물의 치료비까지 보장한다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]