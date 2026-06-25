‘59세’ 김희애, 제주서 빛난 건강미…나이 잊은 탄탄 몸매 [스타★샷]

사진= 김희애 SNS 계정

배우 김희애가 제주 여행 중인 모습을 공개해 눈길을 끌었다.

김희애는 25일 자신의 SNS에 “짧은 제주 여행 기록들”이라며 여러 장의 사진을 게재했다.

이어 “친구들도 만나고, 맛있는 음식도 먹고 바다 수영도 배우며 행복한 시간을 보냈어요”라며 제주에서의 근황을 전했다.

공개된 사진 속 김희애는 민소매 블랙 톱과 바이커 쇼츠, 운동화를 매치한 편안한 차림으로 포즈를 취하고 있다. 모자와 선글라스를 더한 내추럴한 스타일링 속에서도 늘씬한 몸매와 탄탄한 각선미가 눈길을 끌었다.

특히 59세라는 나이가 믿기지 않을 만큼 건강미 넘치는 비주얼과 변함없는 자기관리로 감탄을 자아냈다. 편안한 스타일링에도 우아한 분위기와 독보적인 아우라를 드러내 시선을 사로잡았다.

한편 김희애는 최근 예능프로그램 ‘봉주르빵집’에 출연했으며, JTBC 새 드라마 ‘골드 디거’에서 배우 노상현과 호흡을 맞출 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]