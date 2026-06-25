LG전자 베스트샵 경기광주본점, 새단장 그랜드오픈 기념 '상반기 마감 세일' 진행

사진= LG전자 베스트샵

LG전자 베스트샵 경기광주본점이 매장 새단장을 마치고 오는 7월 1일부터 28일까지 '상반기 마감 새단장 세일'을 진행한다고 25일 밝혔다.

업체에 따르면 이번 행사는 새롭게 단장한 매장의 그랜드오픈을 기념해 마련된 프로모션으로, TV·냉장고·세탁기·에어컨 등 LG전자 주요 가전을 대상으로 다양한 구매 혜택과 멤버십 이벤트를 운영한다.

행사 기간 동안 행사 대상 품목 가운데 2품목 이상 구매 또는 구독 시 최대 650만 원 상당의 혜택이 제공된다. 또한 LG전자 구독 서비스를 이용하는 고객에게는 추가 혜택이 함께 마련돼 구매 방식에 따라 다양한 혜택을 받을 수 있다.

아울러 인테리어 및 혼수·이사 고객을 위한 가전 패키지 행사도 함께 진행된다. 행사 대상 제품을 조합해 구매할 경우 패키지 구성에 따라 최대 30만 원 상당의 추가 혜택이 제공된다.

LG전자 멤버십 고객을 위한 금액대별 포인트 더블 이벤트도 운영된다. 행사 기간 동안 구매 금액과 구독 금액을 합산한 기준으로 멤버십 포인트를 최대 두 배까지 받을 수 있도록 구성해 고객 혜택을 강화했다.

이와 함께 행사 안내를 카카오톡으로 공유한 고객을 대상으로 네이버페이 포인트, 올리브영 상품권, 배스킨라빈스 교환권, 커피 모바일 쿠폰 등을 증정하는 공유 이벤트도 진행될 예정이다.

LG전자 베스트샵 경기광주본점 관계자는 "새단장을 통해 더욱 쾌적한 쇼핑 환경과 전문적인 상담 서비스를 제공할 수 있게 됐다"며 "상반기 마감 행사와 함께 다양한 구매 혜택을 준비한 만큼 혼수, 이사, 인테리어, 가전 교체를 계획하는 고객들에게 좋은 기회가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

한편, 이번 행사는 2026년 7월 1일부터 28일까지 진행되며 행사 대상 모델 및 세부 혜택은 매장에서 확인할 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]