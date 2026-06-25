롯데웰푸드x복호두, 맛있는 컬래버…‘마가렛트 호두과자맛’ 출시

롯데웰푸드가 복호두와 협업한 마가렛트 호두과자맛 제품 사진. 롯데웰푸드 제공

롯데웰푸드와 디저트 브랜드 복호두와 손잡고 ‘마가렛트 호두과자맛’을 출시했다고 25일 밝혔다. ‘마가렛트가 찾아가는 카페 여행’, 이른바 마카행 프로젝트의 첫 제품이다.

마카행은 전국 유명 디저트 브랜드 및 카페의 대표 메뉴를 스테디셀러 비스킷인 마가렛트 스타일로 재해석해 시즌 한정 제품으로 내놓는 맛있는 프로젝트다. 이

번 협업은 소비자 참여형 방식으로 진행돼 의미를 더했다. 롯데웰푸드 인스타그램을 통해 소비자 추천을 받은 디저트 브랜드 중 투표를 거쳐 최종 선정된 것이 복호두. 이 브랜드는 호두과자에 앙버터를 접목한 시그니처 메뉴를 앞세워 젊은 세대에서 인기를 끌고 있다.

마가렛트 호두과자맛은 복호두의 대표 메뉴인 ‘팥 호두과자’의 맛을 구현, 마가렛트 특유의 겉바속촉 식감과 달콤하고 포슬포슬한 팥앙금이 조화를 이룬다. 갓 구운 호두과자의 고소한 풍가 더해져 차별화된 디저트형 쿠키로 재탄생했다.

패키지 디자인에도 협업 정체성을 담았다. 복호두의 캐릭터인 ‘호복이’와 ‘보코’를 적용하고 브랜드 컬러인 연노랑색을 입혔다. 176g(8봉입)과 352g(16봉입)으로 준비됐으며 한정 물량으로 판매될 예정이다.

롯데웰푸드 관계자는 “복호두의 대표 메뉴를 마가렛트만의 스타일로 구현해 친숙하면서도 새로운 맛 경험을 전달하고자 했다”며 “앞으로도 마카행 프로젝트를 통해 트렌디한 디저트 브랜드와의 협업을 이어가며 젊은 소비층에게 마가렛트의 새로운 매력을 전할 것”이라고 말했다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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