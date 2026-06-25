‘남아공전 패배’ 김승규 “마지막 경기 부담감 컸다…잔디 상태·소음은 핑계일 뿐”

사진=뉴시스

“마지막 경기라는 부담감이 조금 작용했던 것 같습니다.”

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 25일 몬테레이 스타디움에서 열린 남아공과의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 A조 조별리그 최종전에서 0-1로 패했다.

한국의 조별리그 최종 성적은 1승 2패 승점 3으로 A조 3위다. 두 골을 넣었고, 세 골을 허용했다. 골득실은 -1이다. 이제 각 조 3위(상위 8팀 진출) 간의 복잡한 경우의 수를 따져야 한다.

골키퍼 김승규는 체코전과 멕시코전에 이어 남아공전 역시 골문을 지켰다. 이날 4개의 유효슈팅 가운데, 3개의 선방을 기록했지만 후반 18분 타펠로 마세코에게 결승골을 헌납했다. 통계 매체 풋몹에 따르면 김승규는 평점 6.1을 받았다. 선발 출전한 선수 가운데, 오현규(5.8), 백승호(6.0)에 이어 세 번째로 낮은 수치다.

김승규는 경기력 저하의 원인으로 부담감을 꼽았다. 그는 “전반적으로 몸이 무겁고 패스가 매끄럽지 못했던 것은 마지막 경기라는 부담감이 조금 작용했기 때문”이라며 “전반전 흐름이 좋지 않다 보니 선수들이 플레이할 때 조금 더 위축됐던 것 같다”고 털어놨다.

경기 중반 거세졌던 멕시코 관중들의 소음에 대해서도 김승규는 “전반전이 끝난 뒤 선수들끼리 이 먼 곳까지 와 준 한국 팬들을 위해 이겨서 보답하자며 서로 마음을 다잡았다”고 이야기했다.

사진=뉴시스

경기장의 까다로운 조건에 대해서는 핑계를 대지 않았다. 김승규는 “1·2차전 경기장과 잔디가 달랐고 상태도 아주 좋지는 않았다”며 “하지만 잔디 조건은 상대방도 똑같기 때문에 그것만을 경기력 저하의 핑계나 이유로 삼을 수는 없다”고 말했다.

김승규는 손흥민의 선발 제외 경우 선수단 내부에서 이미 인지하고 있었다며 “최종 선발 명단은 경기 당일 미팅을 통해 정확히 알게 되지만, 훈련 과정에서 멤버를 계속 바꿔가면서 다양한 조합으로 연습을 맞춰왔기 때문에 선수들 모두 어느 정도는 예상하고 있었다”고 설명했다.

팀 분위기 수습을 최우선 과제로 꼽았다. 김승규는 “남은 선수들끼리 앞으로 어떻게 될지 결과를 지켜봐야겠지만, 당장 내일부터 다음 경기를 위한 준비를 다시 시작해야 한다”며 “분위기가 처지지 않도록 무겁지 않게 가져가자고 이야기를 나눴다”고 전했다.

몬테레이=김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com, 박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]