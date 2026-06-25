믿을 수 없는 패배, 눈시울 붉힌 에이스…이강인 “많이 부족했다”

사진=AP/뉴시스

“많이 부족했다.”

믿을 수 없는 패배에 ‘에이스’는 고개를 숙였다. 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 25일 멕시코 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아프리카공화국과의 ‘2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵’ 조별리그 A조 3차전서 0-1로 패했다. 이강인(PSG)은 아쉬움을 숨기지 못했다. 경기가 끝난 후에도 한동안 주저앉아 곱씹었다. 감정이 북받치는 듯 얼굴을 가린 채 눈물을 흘리기도 했다. 동료들이 다가가 다독인 후에야 겨우 그라운드를 빠져나갈 수 있었다.

최소 비기기만 해도 32강 진출을 확정지을 수 있었던 상황. 최악의 시나리오가 펼쳐졌다. 조 최약체로 평가받은 남아공이기에 충격은 더욱 컸다. 1차전 체코전 승리(2-1) 후 2차전(멕시코전 0-1), 3차전 내리진 한국은 1승2패(승점 3)로 조 3위에 머물렀다. 어두운 표정으로 믹스트존에 들어선 이강인은 가장 먼저 사과의 말을 전했다. “많은 관심 가져주신 축구 팬 분들, 대한민국 팬 분들에게 정말 죄송하다. 경기에 뛰지 못한 선수들에게도 미안하다”고 말했다.

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이상하리만큼 팀 전체적으로 움직임이 무거워 보였다. 열심히 뛰었지만 역부족이었다. 이렇다 할 공격 한 번 제대로 해보지 못한 채 허무하게 경기를 내줬다. 그 어떤 변명도 없었다. “많이 반성해야 한다”고 스스로 채찍질했다. 이강인은 “지금까지 너무 많은 상황이 있었다. 끝까지 응원해주셨는데 죄송하다”면서 “결국 세 경기서 두 경기를 이기지 못했다. 나 역시 실력이 많이 부족했다. 앞으로 더 많이 반성하고 발전하기 위해 노력해야 될 것 같다”고 전했다.

물론 가능성이 완전히 사라진 것은 아니다. 자력으론 어렵지만, 마지막 ‘경우의 수’를 기다린다. 각 조 3위 가운데 상위 8개 팀은 32강 토너먼트에 진출할 수 있다. 이강인도 희망의 끈을 놓지 않으려 한다. “당연히 기대는 하고 있다. 앞으로 2~3일 동안 모든 행운이 우리에게 왔으면 좋곘다”고 솔직한 마음을 표했다. 그러면서 “다음 경기가 있을 수 있으니 기다리는 동안에도 준비는 계속해야 한다. 오늘 같은 경기가 반복되지 않도록 잘 준비하겠다”고 강조했다.

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몬테레이=김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com, 이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com,

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