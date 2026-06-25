진해성 팬카페 ‘해성사랑’ 서울봉사단, 용강노인복지관서 나눔 실천

트로트 가수 진해성의 공식 팬카페 ‘해성사랑’ 서울지역방 봉사단이 지역사회 취약계층 어르신을 위한 따뜻한 나눔을 실천했다.

지난 22일, 해성사랑 서울지역방 봉사단은 서울시 마포구 용강노인복지관을 방문하여 경로식당 봉사활동 및 건강식 음료 후원 활동을 진행했다. 이번 활동은 지역사회 취약계층 어르신들을 위로하고, 건강한 지역공동체를 조성하기 위해 마련됐다.

이날 현장에는 해성사랑 서울지역방 회원 20명이 자발적으로 참여해 경로식당 배식 및 식사 지원 봉사를 펼쳤다. 현장에 직접 참여하지 못한 회원들 역시 뜻을 모아 건강식 음료를 후원하며 나눔의 의미를 더했다. 후원된 음료는 복지관에서 관리 중인 취약계층 어르신들에게 순차적으로 전달될 예정이다.

이민순 해성사랑 서울지역방 봉사단장은 “회원들은 진해성 가수의 노래를 통해 바쁜 일상 속에서 설렘과 위로, 치유의 힘을 얻고 있다”며 “앞으로도 지속적인 사회공헌활동을 통해 가수님과 해성사랑의 선한 영향력을 널리 전파하겠다”고 밝혔다.

용강노인복지관 권규일 관장은 “지역사회 어르신들을 위해 따뜻한 나눔을 실천해 준 해성사랑 서울지역방 회원들께 감사드린다”며 “이번 후원과 봉사활동이 어르신들에게 큰 힘과 위로가 될 것으로 기대한다”고 전했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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