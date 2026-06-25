[용산사진관] 붉은 악마의 파도, 대륙을 넘어 울려 퍼지는 한마음 함성

2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전 대한민국과 남아프리카 공화국과의 경기가 열린 25일 서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 응원을 하고 있다. 김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.cm

2026 북중미 월드컵 32강 진출의 운명이 걸린 남아프리카 공화국과의 조별리그 최종전이 열리자, 대한민국 전역은 거대한 붉은 물결로 뒤덮였다. 전국 방방곡곡의 거리와 극장, 가정집마다 터져 나오는 “대한민국!” 연호는 태평양을 건너 멕시코 몬테레이 스타디움까지 닿을 듯 강렬하다. 남녀노소 불문하고 간절한 염원을 담아 뿜어내는 국민들의 폭발적인 열정은, 다시 한번 온 나라를 하나로 묶으며 위대한 도전의 순간을 눈부시게 빛내고 있다.

25일 서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 한국 축구대표팀 2026 북중미 월드컵 조별리그 3차전 남아공과의 경기, 거리응원을 하고 있다. 뉴시스

25일 서울 강남구 코엑스몰 라이브플라자에서 시민들이 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 대한민국과 남아프리카공화국의 경기를 시청하고 있다. 뉴시스

붉은악마 응원단이 25일 종로구 광화문광장에서 열띤 응원전을 펼치고 있다. 뉴시스

울산 문수축구경기장 호반광장에서 어린이집 원아들이 한국과 남아공의 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전 경기를 시청하며 응원을 하고 있다. 뉴시스

2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 최종전 한국 대 남아공전이 열리는 25일 서울 중구 치킨매장에서 시민들이 대한민국을 응원하고 있다. 뉴시스

김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

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