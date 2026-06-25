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“제때 다리를 좁히지 못했다.”

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 25일 몬테레이 스타디움에서 열린 남아공과의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 A조 조별리그 최종전에서 0-1로 패했다. 승점 3(1승2패)이 된 대표팀은 A조 3위로 조별리그를 마쳤다.

옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)는 후반 교체 출전해 생애 처음으로 첫 월드컵 무대를 밟았다. 왼쪽 윙백을 맡아 활발하게 공격에 가담했으나 공격포인트를 만들지 못했다. 한국의 선제 실점을 막지 못했다는 자책감도 밀려든다. 스스로도 아쉬움이 남을 수밖에 없는 하루였다.

경기 후 카스트로프는 “월드컵 데뷔전을 치른 것은 기쁘지만 불행하게도 팀이 0-1로 패했다. 정말 아쉽다”며 “남아공이 포백 수비를 하기 때문에 확실히 상대 마지막 수비라인에서 공격적으로 나서라고 하셨다. 크로스나 뒷공간 침투를 통해 적극적으로 움직이려고 했다. 그런 부분은 잘 이뤄졌지만 아쉽게 우리가 골을 터트리지 못했고, 오히려 역습 상황에서 실점했다”고 돌아봤다.

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이어 “그라운드에서 뛰는 것과 밖에서 보는 것은 크게 다르다. 밖에서 볼 때는 모든 게 쉬워 보이지만 막상 그라운드에선 높은 습도와 날씨 조건 때문에 스프린트를 하거나 공격적으로 활발하게 움직이기가 무척 힘들다”고 덧붙였다.

선제 실점 당시에 대해선 “실점 상황에서 상대가 슈팅할 때 제가 제때 다리를 좁히지 못했고, 결국 실점을 허용했다”며 “제 실수였다. 하지만 경기장 위에서는 정말 매 순간이 조금씩 더 어렵다”고 설명했다.

한국은 이날 비기기만 해도 32강 토너먼트 진출을 확정할 수 있었다. 아직 기회는 있다. 이번 월드컵은 48개국 참가로 늘어나며 조 3위 8개 팀도 32강에 진출할 수 있다. 다만 한국은 다른 조 경기가 끝날 때까지 지켜봐야 한다. 카스트로프는 “아쉬운 결과지만 이제 다른 조의 상황을 지켜봐야 한다. 그러고 나서 32강에 진출하게 된다면 다음 경기에 100% 집중하겠다”고 했다.

몬테레이=김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com, 최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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