2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강을 노리던 홍명보호가 위기에 빠졌다. 한 수 아래로 보던 남아프리카공화국에 덜미를 잡혔다. 이변의 결과에 외신들도 홍명보호의 '손흥민 선발 제외' 전략에 의문을 표했다.

홍명보 감독이 지휘하는 한국 축구대표팀은 25일(한국 시간) 멕시코 누에보레온주 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 남아공과의 대회 조별리그 A조 최종 3차전에서 0-1로 졌다.

멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 대한민국과 남아프리카공화국의 경기에서 대한민국 홍명보 감독이 경기를 지켜보고 있다. 뉴시스

앞서 열린 조별리그 두 경기에서 1승 1패를 거둔 한국은 이날 무승부만 거둬도 조 2위를 확정할 수 있는 여유로운 상황이었다.

하지만 변수가 발생했다. FIFA 랭킹 25위인 한국은 60위 남아공을 상대로 졸전을 벌이며 결국 이날 경기를 패하고 말았다.

32강 직행 티켓을 놓친 한국은 토너먼트 진출을 위해 다른 조 3위 팀들의 결과를 기다려야 한다.

충격적인 패배에 외신들도 홍명보호의 전술에 주목했다.

이날 홍명보 감독은 대표팀 주장 손흥민 카드를 아꼈다. 전반전을 벤치에서 지켜본 손흥민은 후반전 시작과 동시에 경기에 투입됐다.

이를 두고 미국 스포츠 매체 디애슬레틱은 "한국이 손흥민을 벤치에 앉히는 깜짝 결정을 내렸다"며 "손흥민은 한국 대표팀에서 빠질 수 없는 존재다. 이에 처음에는 선발 명단의 오류가 아닌가 하는 반응까지 나왔다"고 놀라워 했다.

매체는 "홍 감독은 체코전의 힘겨운 승리와 멕시코전의 답답한 패배 이후 팀에 변화를 주기 위해 새로운 시도를 했을 가능성이 있다"며 "어느 쪽이든 이 선택은 한국에 더 큰 부담으로 작용했다"고 평가했다.

ESPN도 "남아공이 모두의 예상을 뒤엎고 한국을 꺾었다"며 "한국은 슈퍼스타 손흥민을 벤치에 앉히는 의외의 결정을 내렸다. 이미 32강 진출 가능성이 높다고 판단한 듯 보였다. 결과적으로 이는 치명적인 선택이 됐다"고 비판했다.

BBC는 "손흥민은 한국의 국가대표로서 월드컵에서 12경기 연속 선발 출전했다. 그가 라인업에 빠진 모습이 어색하게 느껴진다"고 돌아봤다.

야후스포츠 역시 "홍명보 감독은 아시아 역사상 최고의 선수로 평가받는 손흥민을 선발 명단에서 제외했다"며 의문을 표하며 "한국은 경기 흐름을 바꾸기 위해 손흥민을 후반 시작과 함께 투입했지만 패하고 말았다"고 평했다.

<뉴시스>

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