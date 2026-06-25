고구마 공격력, 결말은 충격…한국, 남아공전 0-1 패배

사진=대한축구협회 제공

답답한 공격력의 결말은 당연하게도 패배였다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 25일 몬테레이 스타디움에서 열린 남아프리카공화국과의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 A조 조별리그 최종전에서 0-1로 패배했다. 후반 18분 타펠로 마세코에게 선제 실점을 허용했고, 동점골을 터뜨리지 못하면서 고개를 숙였다. 한국은 승점 3, 1승2패를 기록해 조 3위로 밀려났다.

한국은 3-4-2-1 포메이션으로 출발했다. 멕시코전과 달리 손흥민(LAFC), 이재성(마인츠)을 벤치에서 출발시키는 과감한 변화를 줬다. 이날 최전방 공격수로 오현규(베식타시)가 나섰고, 2선엔 황희찬(울버햄튼)과 이강인(PSG)이 배치됐다. 중원은 황인범(페예노르트), 백승호(버밍엄시티)가 맡았고 좌우 윙백에 이태석(빈)과 설영우(즈베즈다)가 배치됐다. 스리백은 김민재(뮌헨)를 중심으로 이기혁(강원)과 이한범(미트윌란)이 좌우를 책임졌다. 골키퍼 장갑은 김승규(도쿄)가 꼈다.

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초반 흐름은 좋았다. 한국은 전반 10분여까지 높은 패스 성공률을 바탕으로 경기 흐름을 주도했다. 전반 2분 이강인이 키커로 나선 코너킥 기회서 김민재가 헤더 슈팅을 시도했다. 아쉽게 수비벽에 막혔다. 전반 7분엔 이강인이 페널티박스 앞에서 위협적인 중거리 슈팅을 때리기도 했다. 아쉽게 빗나갔다.

문제는 이후 한국 공격진은 이렇다 할 장면을 만들지 못했다. 이강인이 수비 진영까지 내려와 공격을 풀어냈으나, 이어받을 선수가 없었다. 그 사이 남아공은 한국의 뒷공간을 쉽게 뚫었다. 한국은 개인 능력으로 위기를 벗어났다. 전반 19분 상대의 역습 기회에 이기혁이 태클로 끊어냈고, 30분엔 상대의 연이은 슈팅을 김승규가 2번이나 막아내면서 숨을 돌렸다.

0-0으로 시작한 후반, 홍 감독은 SON 카드를 꺼내 들었다. 후반 시작과 함께 황희찬을 빼고 손흥민을 투입했다. 또 이태석 대신 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐), 백승호 대신 김진규(전북)가 나섰다. 손흥민이 투입되자 공격 흐름이 보다 원활해졌다. 하지만 골로 이어지진 않았다.

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결국 선제 실점을 내줬다. 후반 18분 남아공의 역습 기회였다. 체팡 모레미가 빠르게 전진해 페널티 박스 안에 위치한 마세코에게 크로스를 올렸다. 마세코는 왼발 슈팅으로 골대 우측 하단을 뚫었다.

동점골을 위해 말을 바꿨다. 실점 후 홍 감독은 후반 21분 김민재를 박진섭(저장)으로, 후반 29분에 오현규를 조규성(미트윌란)으로 교체했다. 하지만 0-1로 뒤지고 있는 상황에서 공격 숫자를 유의미하게 늘리지 못했다. 공격 상황에서 박스 안쪽에 위치한 선수 숫자는 1~2명 정도로 부족한 모습이었다. 후반 43분 손흥민의 슈팅 등도 골로 연결되지 못했다. 결국 한국 공격진은 슈팅 8개(유효슈팅 3개)만 그라운드에 남겼다.

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최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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