리센느, 카사베르디 첫 TVC 공개…감각적 영상미 돋보여

사진=카사베르디

프리미엄 비니거 브랜드 카사베르디가 모델 리센느(RESCENE)와 함께한 첫 TVC 영상을 전격 공개하며 브랜드 캠페인의 시작을 알렸다고 25일 밝혔다.

이번 TVC는 이탈리아 현지 느낌의 촬영된 감성 영상으로 자연과 도시를 넘나드는 다양한 장면 속에서 리센느 멤버들의 매력을 영화적 감각으로 담아낸 것이 특징이다. 고속 촬영과 시네마틱 연출을 결합해 브랜드가 지향하는 고급스럽고 세련된 무드를 강조했다.

영상은 오픈카를 타고 달리는 장면, 노을이 내려앉은 강가에서의 감성적인 순간, 초원을 가로지르는 역동적인 컷, 도심을 배경으로 카메라를 응시하는 장면 등으로 구성된다. 각 멤버의 개별 서사가 자연스럽게 이어지며 짧은 영상 안에서도 스토리텔링 구조를 완성했다.

특히 색감과 조명, 카메라 워크를 활용한 연출은 이탈리아 특유의 감성을 극대화하며 브랜드의 프리미엄 이미지를 시각적으로 구현했다는 평가다. 여기에 감정 중심 편집이 더해져 몰입감을 높였다.

카사베르디 측은 이번 TVC 공개를 시작으로 리센느와 함께 다양한 브랜드 캠페인 콘텐츠를 순차적으로 선보일 예정이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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