코오롱모빌리티그룹, 페라리코리아 신규 공식 딜러 선정

코오롱모빌리티그룹이 페라리코리아의 신규 공식 딜러로 선정되며 하이엔드 럭셔리카 사업을 확대한다.

코오롱모빌리티그룹은 부산 해운대구에 페라리 전시장을 열었다고 25일 밝혔다. 전시장은 판매와 서비스, 부품 기능을 한곳에 갖춘 3S 통합센터로 운영된다. 페라리 전 차종 전시와 정비·부품 서비스를 제공한다.

그룹은 부산·영남권의 고급차 수요를 공략하고, 올 하반기 페라리의 최신 글로벌 CI를 반영해 전시장 공간을 개편할 계획이다.

강이구 코오롱모빌리티그룹 대표는 “프리미엄 수입차 유통과 서비스 역량을 바탕으로 부산·영남권 고객에게 차별화된 브랜드 경험을 제공하겠다”고 말했다.

코오롱모빌리티그룹은 BMW와 MINI, 롤스로이스, 볼보, 폴스타, 로터스 등의 공식 딜러로 전국 100여 개 전시장과 서비스센터를 운영하고 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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