역습에 가슴 철렁… 홍명보호, 남아공과 간신히 전반 0-0으로 종료

사진=대한축구협회 제공

비기기만 해도 32강 토너먼트에 진출하는 홍명보호, 하지만 남아프리카공화국의 역습에 호되게 당하며 고전하고 있다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 25일 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 남아공과의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 A조 조별리그 최종전 전반을 0-0으로 마쳤다. 남아공의 FIFA 랭킹은 60위로 한국(25위)보다 35계단이나 낮다.

승리를 다짐한 대표팀이지만 전반은 완전하게 밀렸다. 홍 감독은 이날 대표팀 에이스 손흥민(LAFC)을 선발 명단에서 빼는 초강수를 뒀다. 지난 2경기에서 단 한 개의 공격포인트를 기록하지 못한 탓이었다. 대신 오현규(베식타시)를 원톱으로 세우는 3-4-2-1 전술을 들고나왔다.

하지만 한국은 전반 초반만 분위기를 띄웠을 뿐 중반 이후에는 상대 기세에 완전히 밀렸다. 한국은 전반에 슈팅 4개를 날렸고 이중 유효슈팅은 1개에 그쳤다. 반면 남아공은 슈팅 10개를 쏘며 한국을 위협했다. 이중 유효슈팅은 3개에 이르렀다.

한국은 전반 2분 만에 김민재(뮌헨)가 왼쪽에서 올라온 코너킥을 헤더로 연결하며 기세를 올렸다. 아쉽게 빗나갔지만 예리한 슈팅이었다. 6분 뒤에는 이강인(PSG)이 강력한 왼발 슈팅을 날렸지만 이 역시 골문을 빗나갔다.

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전반 15분을 넘어가면서 남아공이 살아나기 시작했다. 전반 19분 한국은 절대적 위기를 맞았다. 상대 타펠로 마세코에게 일대일 찬스를 내줬다. 간신히 끝까지 쫓아간 이기혁(왼쪽)이 간신히 막아냈다. 불과 2분 뒤에는 오스윈 아폴리스의 슈팅을 김승규(도쿄)가 침착하게 잡아냈다. 하지만 남아공의 공세는 계속됐다.

전반 30분에는 에비던스 막고파가 페널티박스 중앙에서 시도한 왼발 슈팅을 김승규가 쳐냈다. 이를 탈렌테 음바타가 재차 슈팅을 날렸으나 김승규가 잡아냈다. 한국의 완벽한 실점 위기였다.

이후에도 한국은 좀처럼 주도권을 찾지 못했다. 남아공은 발 빠른 마세코 등을 앞세워 시종일관 역습으로 한국 골문을 노렸다. 한국이 실점하지 않은 것이 다행이었다. 간신히 0-0으로 마쳤다.

몬테레이=김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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