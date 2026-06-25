답답한 공격력, 수비수 김민재의 헤더가 가장 위협적이었나…남아공전 전반 0-0

사진=대한축구협회 제공

고구마를 먹은 듯한 답답한 공격 전개가 펼쳐졌다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 25일 몬테레이 스타디움에서 열린 남아프리카공화국과의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 A조 조별리그 최종전 전반을 0-0으로 마쳤다. 상대적으로 약팀 남아공을 상대로 경기를 주도하지 못했다.

한국은 3-4-2-1 포메이션으로 출발했다. 멕시코전과 달리 손흥민(LAFC), 이재성(마인츠)을 벤치에서 출발시키는 과감한 변화를 줬다. 이날 최전방 공격수로 오현규(베식타시)가 나섰고, 2선엔 황희찬(울버햄튼)과 이강인(PSG)이 배치됐다. 중원은 황인범(페예노르트), 백승호(버밍엄시티)가 맡았고 좌우 윙백에 이태석(빈)과 설영우(즈베즈다)가 배치됐다. 스리백은 김민재(뮌헨)를 중심으로 이기혁(강원)과 이한범(미트윌란)이 좌우를 책임졌다. 골키퍼 장갑은 김승규(도쿄)가 꼈다.

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초반 흐름은 좋았다. 한국은 전반 10분여까지 높은 패스 성공률을 바탕으로 경기 흐름을 주도했다. 전반 2분 이강인이 키커로 나선 코너킥 기회서 김민재가 헤더 슈팅을 시도했다. 아쉽게 수비벽에 막혔다. 전반 7분엔 이강인이 페널티박스 앞에서 위협적인 중거리 슈팅을 때리기도 했다. 아쉽게 빗나갔다.

문제는 이후 한국이 남아공에게 주도권을 내주기 시작했다는 점이다. 공격 작업이 원활하게 이뤄지지 않았다. 이강인이 수비 진영까지 내려가 왕성한 활동량과 센스 있는 패스로 공격을 풀어냈다. 하지만 그가 만든 기회를 받아줄 선수가 없었다. 전반적으로 이강인을 제외하고 오프 더 볼 무브가 부족했다. 전반 막판으로 가면서 앞으로 나아가는 공격 전개 역시 줄어들었다. 손발이 맞지 않았다. 선발 출전한 오현규는 아예 지워진 듯했다. 최전방으로 공이 연결되지 않으면서 공을 쉽게 잡지 못했고, 이렇다 할 위협적인 슈팅을 하나도 시도하지 못했다.

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반면 남아공은 한국의 실수를 놓치지 않고 끊어내며 망설이지 않고 슈팅을 때렸다. 특히 한국의 뒷공간을 쉽게 뚫었다. 한국은 번번이 위기를 개인의 능력으로 벗어났다. 전반 19분 상대의 역습 기회에 이기혁이 태클로 끊어냈고, 30분엔 상대의 연이은 슈팅을 김승규가 2번이나 막아내면서 숨을 돌렸다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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