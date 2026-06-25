탄창에 총알 8발 그대로…6·25전쟁 전사자 유품 80건 보존처리

배우 신현준이 6.25전쟁 전사자 유품 중 보존처리 완료된 M1 소총을 관찰하고 있다. 사진=국립문화유산연구원 유튜브

6·25전쟁 전사자들의 유품 80여점이 보존처리 기술을 통해 복원됐다.

국가유산청 국립문화유산연구원 문화유산보존과학센터는 6·25전쟁 전사자 유품 81점의 보존처리를 완료하고 국방부유해발굴감식단에 전달했다고 25일 밝혔다. 센터는 2023년부터 국유단의 요청을 받아 3개년 간 대형화기류 등 약 30여 건의 고난도 발굴 유품을 보존처리했다.

이번 성과는 지난해 7월 국립문화유산연구원과 국유단이 체결한 업무협약(MOU)에 따른 1차 연도 사업 결과물이다. 양 기관은 장기 보관 중이던 신원 확인 전사자 유품을 우선 선별해 보존처리했다.

6.25전쟁 전사자 유품 보존처리 완료 전체 사진. 국가유산청 제공

당시 사용된 계급장, 화기류, 철모 부속품, 응급치료키트와 같은 개인 보급품이 본래 모습을 되찾았으며 철모 부속품에서 유나이티드(UNITED)와 같은 각인과 사용된 코팅재료를 확인해 제작 국가, 보급 시기 등을 규명했다. 또한 당시 24세의 청년이었던 고(故) 조영호 일병 유품인 M1 개런드 소총은 총 여덟 발의 총알을 장전할 수 있는 소총으로, 보존처리 과정에서 탄창에 총알 여덟 발이 그대로 남아 있고 안전장치 또한 해제되지 않은 상태로 확인됐다. 센터 측은 “당시 전쟁이 얼마나 긴박하고 참혹했는지를 생생하게 보여준다”고 설명했다. 센터는 국유단 현장에서 수습된 총탄과 탄피에 대한 비파괴 조사와 성분 분석도 지원했다.

6.25전쟁 전사자 유품 중 보존처리 완료된 M1 소총. 국가유산청 제공

2차 연도 사업은 이달부터 내년 말까지 진행된다. 센터 관계자는 “신원이 확인된 전사자 6명의 유품과 대형 총기류 10점, 흑백사진 등 총 74점을 인수해 보존 처리할 계획”이라고 밝혔다. 특히 “흑백사진은 발굴 유품 중 출토 사례가 드물고 일부 사진 속 인물의 신원이 확인되지 않은 만큼 보존처리를 통해 전사자의 신원 확인이 이뤄질 수 있기를 기대하고 있다”고 전했다.

2025년 전사자 유품 보존처리 성과는 국립문화유산연구원 공식 유튜브 채널에서 영상으로도 확인할 수 있다. 영상에는 6·25 참전용사 고(故) 신인균 대령의 아들인 배우 신현준이 특별출연해 센터에서 보존처리된 조 일병의 M1 개런드 소총을 직접 살펴봤다. 그는 소총 겉면의 탄 흔적이나 실탄이 장전된 상태 그대로 남겨진 채 보존처리 됐다는 담당 연구원의 설명을 듣고 참전용사 유가족으로서 감사를 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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